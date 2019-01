Satire ikke tilgjengelig i ditt område

Hva gjør vi når autoritære regimer gis anledning til å sensurere innhold på nett?

Det er få ting som gjør meg mer irritert enn ordene «not available in your region». Selv med visakortet i hånda, klar til å kaste stipendpengene mine etter diverse tv- stasjoner, filmskapere og artister, virker det nesten som om enkelte rett og slett ikke vil ha meg som kunde. Årsaken bak er i de aller fleste tilfeller lisensavtaler, håp om at du og jeg skal kjøpe dyre abonnementer, eller fåfengte forsøk på å holde dvd-salget i live.

Verre blir det når regionsperrene dukker opp fordi noen sitter med et ønske om å hindre en befolkning i å få med seg innholdet. Nylig var det Netflix som bøyde seg for kravene, da de etter press fra saudiarabiske myndigheter fjernet tilgangen til en episode av serien Patriot Act with Hasan Minhaj for seerne i landet. I den aktuelle episoden, kom den amerikanske komikeren med krass kritikk av Saudi-Arabias kronprins Mohammed bin Salman, og landets stadig lengre liste over menneskerettighetsbrudd.

Blant sakene Minhaj tok opp var drapet på journalisten Jamal Khashoggi. Muhammed bin Salman, som hadde levd på en bølge av god publisitet som reformator etter å blant annet ha fjernet lovene som forbød saudiarabiske kvinner å kjøre bil, fikk en kraftig bulk i omdømmet etter at mordet på Khashoggi ble kjent.

Omtalen av Khashoggi-saken er ikke det eneste saudiarabiske Netflix-kunder ikke får se. En sak som har fått skremmende lite oppmerksomhet i media de siste årene er krigen i Jemen, hvor Saudi-Arabia er blant de involverte. Konflikten, som FN omtaler som «verdens største humanitære katastrofe», har pågått siden 2015. Likevel var det først i høst at den norske regjeringen klarte å hoste opp et vedtak om å ikke fornye lisensene for våpensalg til Saudi-Arabia. Søvnløse autoritære ledere trenger for øvrig ikke å bekymre seg altfor mye, ettersom vedtaket bare påvirker nye våpeneksportlisenser. Norsk «forsvarsmateriell» kommer derfor til å finne veien til Saudi-Arabia en stund til.

Selv er jeg lite lysten på å støtte et land hvor voksne kvinner ikke får reise uten tillatelse fra en mannlig verge, med strenge straffer for blasfemi og dårlig rulleblad for ytringsfrihet. Vi kan for så vidt alltids hytte med nevene og be våre folkevalgte om å innføre sanksjoner og bedrive politisk fiksfakseri i håp om at det skal gjøre noen forskjell. Men storkapitalen er vanskeligere å påvirke. Netflix er ikke avhengig av gjenvalg, og det er tvilsomt at strømmegiganten tar seg nær av et par svarte skjermer i Trondheim, så lenge de beholder tilgangen til de over 30 millioner potensielle kundene i det saudiarabiske markedet.