Nytt aktivitetshus på Moholt Studentby

I løpet av januar åpner Sit det nye aktivitetshuset Loftet på Moholt studentby. Håpet er at det skal bli den nye storstua for studenter i Moholt-området.

I det nye aktivitetshuset, som har plass til 240 personer, er det også en intimscene med muligheter for konserter, noe det er planer om å benytte seg av allerede i åpningsuka. Onsdag 16. januar er det offisiell åpning og konsert med DJ Chizzy. Etter dette blir det norsk folk-metal med bandet Ravn på torsdag, latinsk aften på fredag og fest med studentgruppene The Gravitones og It Might Get Loud på lørdag.

Bomiljøkoordinator Ronny Geiger hos Sit forteller at det framover vil legges til rette for studentaktivitet om noen skulle ønske å låne scenen.

– For eksempel kan studenter som vil spille, men ikke har et sted, bruke scenen til å ha konserter.

I likhet med det gamle aktivitetshuset på Moholt, som fram til nå har holdt til i Bregneveien, vil det også bli arrangert quiz, brettspillkveld, språkkafé og filmkveld i de nye lokalene – alt gratis for studenter. Det vil også være muligheter for andre aktiviteter.

–– Man kan for eksempel holde Fifa-turnering på to storskjermer. Det er også et prokrastineringshjørne hvor du kan gjøre null og niks, eller strikke, eller hva du vil. Vi tar sikte på å bli den nye storstua for studenter, sier Geiger. Tanken om en storstue for studenter slår også an hos bibliotekar Merete Schjetne ved bydelsbiblioteket på Moholt.

– Jeg har ikke vært inne i de nye blokkene, men har sett inne i de eldre byggene en gang, og det er ikke så mye plass i kollektivene. Jeg tror det blir et fint møtested for studentene, litt som ei stue nummer to.

Foto: Torgeir Rørvik Bydelsbibliotekar Merete Schjetne fortelle om stor pågang, og er positivt innstilt til nytt aktivitetshus.

Merker pågangen

Bydelsbiblioteket, som holder til i første etasje av bygget, åpnet i desember og blir Loftets nærmeste nabo når det åpner i midten av januar. Schjetne forteller at de har merket studentenes tilstedeværelse i de nye lokalene.

– Det var et rush for å få lånekort før jul. Mange studenter kom hit for å lese til eksamen, og det ble litt kamp om plassene.

Til våren håper hun det vil bli plass til flere, ettersom det nye aktivitetshuset vil kunne gjøres om til lesesal i eksamensperioden. Nå i januar har det derimot vært færre studenter innom, noe som også merkes i kafeen i første etasje.

– Det var en del studenter her siste uka før jul. Da satt de her og leste til eksamen, forteller Monica Skikstein, som driver den nye kafeen Kjøkkenbordet.

Mens studentene har vært borte på juleferie har det vært rolige dager, men med flere småbarnsfamilier og pensjonister innom både biblioteket og kaféen. Nå som ferien er over håper hun studentene tar turen innom.

– Jeg tipper pensjonister vil fortsette å være her på dagtid og barnefamiliene i helgene. Studentene kommer nok til å være her mest på ettermiddag- og kveldstid.

Lavterskel velferdstilbud

I tillegg til bordtennis og brettspill vil det også være andre velferdstilbud i det nye aktivitetshuset. Aktivitetshuset har blant annet et møterom, som vil kunne lånes av studentgrupper som ikke har egne lokaler. Geiger forteller at det også vil være et lavterskeltilbud hvor man kan kontakte en bomiljøkoordinator på dagtid.

– Her kan du få hjelp med velferdssaker. Det kan være alt fra utfordringer i kollektivet til alt mulig annet relatert til bomiljø.