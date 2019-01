Torsk med chorizo og ertepuré

Tørk godt av fiskefiletene og krydre med salt og pepper. Varm en panne på medium til høy varme og ha i olje, smør eller margarin. Legg filetene i med skinnsiden ned og stek i et par minutter. Snu fisken og skru ned varmen litt. Om du bruker smør eller margarin kan du øse litt over fisken med en skje etter den er blitt snudd. Hvor lenge fisken trenger å stekes er avhengig av tykkelsen på filetene, men du vil se på sidene at fargen gradvis blir hvitere. Fisken er ferdigstekt når du ser at den flaker seg fint idet du presser den lett på toppen.