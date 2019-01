Fadderukeordning kvakker for seg

Quak har vært tusenvis av studenters første møte med Trondheim. Nå er det over og ut for fadderuka.

Quak «Fadderuka Quak er mottaksorgan for nye studenter ved Quak! sine medlemsorganisasjoner. Dette innebærer nye studenter som starter sine studier ved Dronning Mauds Minne Høgskole/DMMH, Høyskolen Kristiania/HK og enkelte studier ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet/NTNU hvert år.» (Kilde: Quak.no)

Stiftet i sin nåværende form i 2010.

I 2018 hadde de i overkant av 2000 studenter som deltok i fadderuka, og 500 frivillige. (Kilde: trd.by)

Fadderuka Quak legger ned med umiddelbar virkning. Dette melder tidligere leder Erik Størdal, som har ansvar for nedleggelsen, gjennom Quak sin Facebook-side mandag 14. januar.

Det var trd.by som først meldte om saken.

For vanskelig å drive videre

Erik Størdal forteller til Under Dusken at det er en todelt årsak til nedleggelsen.

– Den første årsaken er at leder og nestleder som ble valgt under årsmøtet i høst trakk seg da det viste seg å bli en for vanskelig oppgave å håndtere utfordringene Quak! sto ovenfor. Det var ventet på forhånd at det kom til å bli for vanskelig å gjennomføre jobben tatt i betraktning Quak sin situasjon. I tillegg kom organisatoriske problemer som en følge av fusjonen mellom NTNU og HiST. Dette førte igjen til at generalforsamlingen ble oppløst. Mangelen på et bestemmende organ vanskeliggjorde arbeidet.

Størdal poengterer at økonomiske årsaker ikke spilte en rolle i nedleggelsen.

For de som har hatt sentrale verv i organisasjonen kom ikke nedleggelsen som noe sjokk.

– Man har sett lyset i tunnelen de siste årene, og Quak er blitt drevet ut ifra det. Vi har selvfølgelig prøvd vårt beste å løse det, men det har vært umulig grunnet fusjonen. Det kommer brått på de aller fleste, men ikke på oss som har vært med i sentrale verv, sier Størdal.

Andungene må ut på egne ben

Quak har samlet studenter på kryss og tvers av studier, og hatt som mål å «få endene til å møtes». I 2016 valgte linjeforeningene Støh (handelshøyskolen) og SALT (lærer- og tolkerstudenter) å melde seg ut for å arrangere egne fadderuker for sine studenter. Etter dette har flere linjeforeninger gjort det samme.

– Enkelte linjeforeninger vil alltid være interessert i å arrangere selv, dersom de føler de er sterke nok til det. Det er naturlig med tanke på at de får promotert seg selv i større grad de første to ukene, sier Størdal. Han legger til at et ønske om å arrangere selvstendige fadderuker hos flere linjeforeninger ikke har vært en årsak til nedleggelsen.

Likevel vil linjeforeningene som deltok i Quak! nå måtte arrangere egne opplegg for fadderukene fremover, enten de ønsker det eller ikke. Andungene må dermed klare seg på egenhånd i dammen, uten veiledning fra Quaks trofaste maskot, Andefar.

– Linjeforeningene som har gitt lyd fra seg er forståelsesfulle for at dette må skje, og enkelte er mer bekymret enn andre. Det er klart at det for de linjene med mindre etablerte foreninger vil bli utfordrende å arrangere på egenhånd, svarer Størdal på spørsmål om de involverte linjeforeningenes reaksjoner på nedleggelsen.

Har vurdert å melde seg ut

Nutrix, linjeforeningen for sykepleiere ser optimistisk på neste fadderuke og tror ikke det blir noe problem uten Quak.

– Vi i Nutrix har i en periode nå vurdert om vi skal melde oss ut av Quak og heller arrangere vår egen fadderperiode. Vi håper planleggingen av fadderperioden blir spennende og at vi finner engasjerte studenter som vil lede an arbeidet, sier leder Victoria Berggrund for Nutrix-styret.

Linjeforeninga ved Dronning Mauds Minne Høgskole, Caeca Regina, har foreløpig ingen plan om hvilke andre arrangementer som vil erstatte Quak, men jobber også med saken. Styremedlem i Caeca Regina, Malin Stenersen Brusveen svarer at foreninga ikke ønsker å komme med en uttalelse da de ikke har tatt noen beslutninger enda.