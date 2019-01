Erna ut av livmora – igjen

Statsministeren vil sette barn på studentene. Det er i beste fall bakstreversk og naivt.

I sin nyttårstale konkluderte statsminister Erna Solberg med at regjeringen burde legge til rette for at flere kvinner kan få barn i studietiden og tidlig i karrieren. Statsministeren tar så absolutt ikke feil: tidlig i 20-åra er, rent biologisk sett, det beste tidspunktet for kvinner å føde barn, og det gagner samfunnet rent økonomisk om flere får barn tidligere. Den feilen statsministeren gjør er å undervurdere norske kvinners selvstendighet og behov for frihet og selvutvikling.

De fleste studenter er mellom 19 og 25 år gamle. Disse har, som regel, verken stabil inntekt, egen bolig eller fast partner. Tallene viser at flere unge kvinner enn før er single, og de er single lenger. De har rett og slett et svært dårlig utgangspunkt for å få og oppdra barn.

Man skaffer seg ikke bare plutselig et menneske. For mange er det å få barn det største valget de tar. Å ha ansvar for et annet liv stiller krav som de fleste studenter ikke er forberedt på. Statsministeren sender et farlig signal om at både mor og barns liv gjerne kan settes til side for det viktige samfunnsansvaret det er å poppe ut unger. Kvinner i 20-åra er målorienterte og ambisiøse. De har flere verv enn før, tar lengre utdanning og sikter høyere enn sine forgjengere. Statsministeren er naiv om hun tror at unge kvinner ønsker å binde seg til en morsrolle innen de har fylt 25.

Moderne kvinner har større ambisjoner for seg selv enn å være regjeringens fødemaskiner. Statsministeren bør vokte seg vel for å redusere dem til å kun bli vandrende livmorer.