Tror åpningen kan forebygge ensomhet

Onsdag 16 Januar åpnet aktivitetshuset Loftet på Moholt Studentby. Det ble underholdning med sang fra SIT barn Moholt, kake og offisiell sløyfeklipping av varaordfører i Trondheim Ola Lund Renolen.

Bygningen ble laget for å ferdigstille Moholt 50|50, og skal være et positivt tilskudd som styrker bydelen. Håpet, forteller styreleder i Sit Nicholas Christiansen, er å gi studenter et samlingssted.

– Ifølge Shot har 1/3 studenter følelser av ensomhet, mens én av ti har vedvarende følelser. Vi håper og tror at tilbudet Loftet skal bli kan forebygge slike problem. Vi håper på et godt samarbeid, slik at dette blir et bankende hjerte på Moholt, sier Christiansen.

En åpen studentby

Biblioteksjef Berit Skillingsaas Nygård var representanten for biblioteket i bygget. De har vært i samarbeid med Sit og arkitekten til huset i omtrent fire år, og forteller at et av målene var å skape et godt studentmiljø for de utenfor byen.

– Før var studentbyen en lukket plass. Vi ville ha et sted for de på Moholt, for oss vanlige å komme inn i studentmiljøet. Vi har møttes med ulike kulturer og ulike forventninger om hva dette skulle bli, og alt har gått bra fra dag en. Her blir trappen hvor vi møtes og snakker sammen. Biblio er en kunnskapsarena, men studentene sitter med en kompetanse vi vil ha tak i; det er ikke sikkert de skriver bok, men de kan holde foredrag eller verksted, forteller Nygård.

Åpningstalene ble avsluttet med offesiell åpning ved varaordfører Ola Lund Renolen, som åpnet Loftet med å kutte sløyfen. Renolen holdt også en liten avslutningstale om byggets betydning.

– Moholt 50|50 er et spennende prosjekt for hele Trondheim. Ved å vitalisere første etasjen, skaper det kontakt og åpner studentbyen for resten av befolkningen. Det komplementerer Moholt som studentby. Det blir en levende studentby for den øvrige delen og resten av byen inviteres inn. Storsamfunnet har en ambisjon om at Trondheim skal være Norges beste studentby og dette er en del av det, forteller Renolen i talen.

Vil samarbeide med studentene

I tillegg til at det ønskes at aktivitetshuset skal samle studenter fra både byen og Moholt, har Sit også et ønske om at dette kan være en ressurs for internasjonale studenter, for å komme inn i Trondheims studentkultur.

– Vi har ikke gjort noe sånt før og må prøve oss fram, men vi håper det er et godt bidrag til å knytte bedre bånd med studentene, de med hverandre, både norske og internasjonale. Norske studenter har eget nettverk, nå vil vi prøve å få til en symbiose, sier Bomiljøkoordinator i Sit Ronny Geiger.

Han legger til at de har mange planer for arrangement framover, men at de også ønsker å legge opp til at studenter skal være med å bestemme innholdet. De ønsker også et samarbeid med studentforeninger.

– Vi vil nå ut til studentforeninger og invitere de til å arrangere til med oss. Vi skal ikke konkurrere til samfunnet men være et alternativ, supplere. Kanskje blir det mulig å få til samarbeid med de, sier han.