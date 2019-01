Nye artistslipp til Pstereo

I dag kom festivalen, som finner sted i Trondheim i august, ut med fire nye artistslipp til programmet sitt for sommeren 2019.

En sammensetning av indie, rock og punk er det som preger dagens slipp, og består av både norske og internasjonale band. Rockebandet Bigbang, som ikke er ukjente for det norske publikum etter utallige live-opptredener i en periode på godt over to tiår, er blant bandene på dagens slipp fra Pstereofestivalen. Bandet er tilbake etter en drøyt fire år lang pause, og kommer denne våren med sin første fullengder siden The Oslo Bowl utgitt i 2013. Dette medfører en påfølgende turné hvor Marinen i Trondheim blir ett av stoppene.

Det amerikanske punkbandet, Turnstile, er også å finne på Pstereos nye artistslipp. Kvintetten så sin spede start i et nabolag i Baltimore på den amerikanske østkysten, og har siden den gang gitt ut tre EP-er i tillegg til fullengderne Nonstop Feeling fra 2015 og Time & Space i fjor. Sistnevnte album ble kåret til årets album av rockemagasinet Kerrang! og nådde førsteplass på Billboards «Top Heatseekers»-liste i statene.Turnstile har tidligere blitt sammenlignet med band som både Rage Against the Machine og Red Hot Chili Peppers, og forventes å skape stor moshpit-stemning i Trondheim denne sommeren.

Gjensyn med trondheimsrock

Trondheimsbaserte Moving Oos ventes også til festivalen, etter å i 2018 endelig ha brutt stillheten etter rundt åtte år. Gjensynet ble initiert etter en forespørsel om å gi ut Moving Oos-materiale på vinyl. Bandet, som omtaler seg selv som et «bonusprosjekt», ville heller benytte anledningen til å gjøre en aldri så liten vårrengjøring i materialet de allerede har gitt ut – da i hovedsak den kritikerroste, Alarmpris-vinnende og Spellemann-nominerte debutskiva «Peace and Love». I år gjester de Pstereo med sin nostalgiske og melodiske 70-tallsrock.

Fjerde, og siste, av dagens artistslipp er indiebandet Whitney fra Chicago. Deres kritikerroste debutalbum Light Upon the Lake ble inkludert i en rekke kåringer av beste album 2016. Bandet kjennetegnes ofte av nedstemte tekster, men gir samtidig lydbildet også et oppløftende og fremoverskuende rom for håp. I 2019 kommer bandet med debutoppfølgeren og påfølgende opptreden på Pstereo-festivalen.

Gregory Alan, Bloc Party og Lemaitre allerede sluppet i år

Over en tredjedel av artistslippene for Pstereo-festivalen 2019 er allerede sluppet, og de kunne tidligere i år røpe tre nye bidrag. Norgesfavorittene Lemaitre ventes til festivalen denne sommeren, etter to utsolgte konserter i Storsalen på Samfundet i fjor høst og mye internasjonal oppmerksomhet det siste tiåret. Sørafrikanskfødte Gregory Alan Isakov ventes til festivalen, og beskrives som en sammensetning mellom indie-rock og folk. Bloc Party fra England skal også fremføre sitt 14 år gamle og kritikerroste debutalbum Silent Alarm på Marinen.