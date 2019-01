Klaffer ikke 100 prosent

Sushi x Kobe viser at man ikke trenger å selge ut Storsalen for å fylle den, men lever ikke helt opp til forventningene.

Bergensduoen entret fredag Storsalen til publikums store glede. Gruppen består av rapperne Kristoffer Uthaug og Emir Hindic, også godt kjent for det norske publikum som Onge $ushimane og Kobe-Wan Kenobi. Ferskt i minnet hadde vi rapgruppas siste album, Døden lever lengst, som ble sluppet i oktober i fjor. Albumet har blitt beskrevet som en mer moden versjon sammenlignet med tidligere utgivelser, og det var derfor spennende å se om denne utviklingen ville komme til syne på scenen også.

Åpningssporet fra Døden lever lengst med samme navn er som forventet introduksjonen til hele showet, før «C’est la mort» bryter løs. Guttene bærer låta godt med sin energiske tilstedeværelse. Sammen med seg på scenen er DJ-en Fakethias bak spakene, som bidrar til et større preg av elektronika underveis i konserten. Et overraskende trekk ved konserten er at en av gruppas mest kjente og energiske låter, «Overtenning», er neste ut på programmet. Stemninga blant publikum skyter til været, og når dermed sitt høydepunkt allerede 15 minutter inn i konserten.

Duoen byr på låter fra både sitt siste album og tidligere bangers, noe som blir tatt godt imot av publikum. Kombinasjonen av den kjente og kjære Sushi x Kobe som rappkjefta og intens sammen med den mer mørke sounden de introduserte i fjor, er det som møter oss denne kvelden. Gode eksempler på dette er låtene «Inntrykk», «Japan» og «Metadon/Subutex» som skaper stor allsangfaktor i Storsalen. Jeg enser likevel en distanse mellom gutta på scenen og publikum, spesielt med tanke på en svak evne til å tilpasse seg publikummets ønsker. Det bygges på et tidspunkt opp til den største moshpiten jeg har vært vitne til på Samfundet, som til stor skuffelse møtes med låta «Rust», et relativt nedstemt og mørkt tilskudd fra Døden lever lengst. Et stort antiklimaks av en moshpit. Overgangene mellom hver låt er også noe lange, som gjør det hele litt trått.

Det klaffer nok ikke 100 prosent i Storsalen denne kvelden, men til gjengjeld er kvaliteten på framførelsene av låtene ikke til å klage på. Sushi x Kobe leverer i det de kan best, og jeg vet at de har vært etterlengtet på en større scene i Trondheim lenge. Gutta innfrir også forventningene om en mer moden sound denne kvelden. Jeg er heller ikke alene om å danse mye denne kvelden, og koser meg med både gamle og nye tilskudd. Bergensgruppa viser altså at man ikke trenger å selge ut Storsalen for å fylle den.