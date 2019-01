AtB på 1 - 2 - ... 30?

Jeg skriver ikke dette for å kreve det umulige. Det jeg savner her er informasjon! Hvorfor skal det være så jævlig knotete å få vite når bussene kommer?

Klokken er litt over 7 på en fredagskveld og jeg er på tur hjem fra en venn. Jeg går til stoppet så jeg er der 5 minutter før bussen skal komme selv om jeg innerst inne vet at den aldri er der før 5 minutter over tiden. Det er lett snøvær og behagelige 2-3 minusgrader i luften. 10 minutter går. Ingen buss kommer.

Jaja. Er ikke helt uvanlig at det tar litt tid. Er jo mye byggearbeid i byen for tida. Jeg melder med noen venner jeg skal på fest med mens jeg venter. Jeg kan selvsagt ikke se hvor langt unna bussen er siden skjermen som skulle vist tidene i likhet med stort sett alle i Trondheim står svart som en slags sørgemarkering for alle byens rutinemennesker.

20 minutter går. Ingen buss kommer.

Hmm... Det snør jo en del i dag. Kanskje den sitter fast bak en brøytebil et sted? De 2-3 minusgradene er ikke like behagelige lenger og vinden som har blåst opp hjelper lite. Hun ene jenta som har stått her nesten like lenge som meg og ikke akkurat har gått for klær etter vær koser seg ihvertfall ikke.

30 minutter har nå gått. Ingen buss kommer.

Der røyk ølsalget også gitt. Det var da som faen. Nå er det blitt oppriktig kaldt å stå her ute. Jeg ser hu jenta og en gjeng andre som venter har dannet pingvin-sirkel på andre siden av busstoppet, så løsningsorientering skal det iallefall ikke stå på. Det skulle nå ha kommet to busser på den tiden jeg har stått her så jeg sjekker reise-appen for å se om det er lagt ut en driftsmelding. Det er det da ikke, men jeg ser de har lagt inn at busstoppet jeg skal av på er flyttet 100 meter grunnet byggearbeid. Dette slår meg som enorme framskritt fra før nyttår, da de sjonglerte stoppene mellom Studentersamfundet og Berg Studentby på nærmest daglig basis og åpnet og lukket Høgskoleringen til alle døgnets tider uten nødvendigvis å informere om dette noen steder.

Og der døde til slutt min egen skjerm også. Heldigvis har jeg fysisk kort og ikke billett-appen, så jeg mistet bare musikken og ikke reisa hjem.

Jeg antar litt over 40 minutter har gått. Bussen kommer.

Omsider ser jeg en oransje tavle nedi veien. Ingen jubler, men jeg innbiller meg noen lettede sukk blant det som nå har blitt en greit stor forsamling kalde mennesker. Jeg kommer meg på bussen og ser en del av passasjerene etter meg skule stygt på bussjåføren som om han skulle holdt overnaturlig makt over byens trafikkbilde. Hvor lang tid tok dette egentlig? Jeg ser opp på skjermen som viser klokke og neste stopp. Den stirrer svart og livløs tilbake.

Dette er et scenario jeg mistenker mang en AtB kunde kan kjenne seg igjen i. Jeg skriver ikke dette for å kreve det umulige. Jeg har full forståelse for at i en by med masse byggeprosjekter, uvær og et veinett som stammer fra middelalderen så vil ikke alltid bussene komme presis. Jeg har heller intet ondt å si om sjåførene som alltid har vært behjelpelige og hyggelige ovenfor meg, samt til tider fått meg hjem fra byen i de mest bedrukne tilstander. Det jeg savner her er informasjon! Hvorfor skal det være så jævlig knotete å få vite når bussene kommer? Hvorfor klarer ikke AtB å få leid inn noen elektrikere til å koble opp eller reparere skjermene rundt i byen? De fungerer jo på 2-3 stopp rundt omkring, så systemet er åpenbart ikke nede. Hvorfor er sanntid i appen så upresis når det funker greit på disse stoppene? Hvorfor er det en app for billetter og en annen for rutetider? Det er slike spørsmål som holder meg våken om natten.

Så AtB, please get your shit together.

Vemodig hilsen, En misfornøyd kunde