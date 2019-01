Frieri både på scenen og til publikum

Konserten med Hedvig Mollestad Trio var intet mindre enn et fyrverkeri. Med et ekte frieri, ei gitargudinne og en gitargud på scenen var det dømt til å bli en suksess.

I glitrende røde stiletthæler og matchende glitrende rød kjole entret Hedvig Mollestad scenen på Verkstedhallen lørdag 26. januar som en ekte diva. Med en uslåelig presisjon i skiftene mellom grooves og tempo lekte Hedvig Mollestad Trio seg gjennom en verden av rock, blues og jazz. Låtene kunne likeså godt vært klassiske komposisjoner, for musikken er satt sammen på en tetris-aktig måte der alle brikkene passer perfekt med hverandre.

Bandet innfridde alle publikums ønsker, og spilte både sine mest kjente låter og noen mindre kjente. Det var tydelig at publikum er enig med bandet i retningen de har gått på sin siste plate fra november 2018, Smells Funny, og stemningen sto mildt sagt i taket på de suggererende groove-baserte favorittene «First Thing to Pop Is the Eye» og «Beastie, Beastie». «Bewiched, Dwarfed and Defeathered» minnet mest om en mellomting mellom en tordenstorm og et White Walker-bakhold, og viste hvor rått, ja nesten metall, bandet kan høres ut. «Jurasek» er en kjærkommen ballade i dette lokomotivet av en konsert, som viser at trioen også kan mane frem de nydeligste myke og følsomme melodiene, og ikke bare rå riffbasert musikk.

At Hevdig Mollestad Trio er mer enn Hedvig Mollestad er det ingen tvil om. Publikum jublet da bassist Ellen Brekken tok kontrabassen opp på scenen, og det var ikke uten grunn. Jeg var nok ikke den eneste i publikum som tenkte at jeg aldri hadde hørt en så rocka kontrabass før. Senere skulle det vise seg at Ellen fikk en hovedrolle under kveldens konsert. Mot slutten av kvelden spilte Mollestad en lyrisk gitarsolo med en melodi som minnet om den klassiske brudemarsjen. I det publikum kjente igjen melodien begynte det også å rulle en video på sideveggen med teksten: «Ellen, du er det kuleste mennesket jeg kjenner, vil du gifte deg med meg?» Publikum sto med tårer i øyekroken da Ellen svarte ja på scenen, og ble hedret som en heltinne ut kvelden. Jeg har sjeldent sett en så lykkelig bassist spille solo som Ellen i låta etter frieriet.

Gitarist i Motorpsycho, Magnus Snah Ryan, sto egenhendig for oppvarminga til lørdagens konsert med en eksperimentell og leken improvisasjon på gitar og pedaler. Alene på scenen hørtes han ut som et helt orkester, med musikk i nesten alle aspekter av følelsesspekteret. Da Snah Ryan ble med opp igjen på scenen til ekstranummer kunne det nesten ha vært duket til en virkelighetens Guitar Hero-konkurranse mellom de to mestergitaristene. Heldigvis ble det ingen konkurranse, men et overjordisk gitarsamspill og det ble klinkende klart for alle at det finnes flere enn en gitargud i Norge. Ved siden av gitarguden fra Motorpsyko sto det nemlig en gitargudinne; Hedvig Mollestad.

Makan til stemning, samspill og magisk musikk har Trondheim sjeldent sett. Det var nok ikke bare ett frieri på scenen i Verkstedhallen denne kvelden. Hedvig Mollestad Trio fridde med stjerner i blikket til trondheimspublikummet, og publikum, de svarte begeistret og bergtatt med et rungende JA!