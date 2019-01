300 studenter mangler soveplass under ISFiT

Festivalen henvender seg til studenter og universitetsansatte i Trondheim til å melde seg som vert for en eller flere internasjonale studenter.

Den 7. februar går International Student Festival in Trondheim (ISFiT), verdens største internasjonale studentfestival, av stabelen. I den anledning kommer 500 internasjonale studenter fra over 100 forskjellige nasjonaliteter for å delta på festivalen. Men det er fremdeles ikke alle som har et sted å sove når det hele starter. Festivalen trenger fortsatt 300 sengeplasser rundt omkring i Trondheim.

Oppmuntrer folk til å melde seg som vert

Pressesjef Tore Becker i ISFiT henvender seg til studenter og universitetsansatte i håp om at flere kan tenke seg å være vertskap for en eller flere internasjonale studenter. Becker påpeker at det ikke er mye som kreves for å stille som vert: et tak over hodet og et sted å sove er det som etterspørres.

Deltakerne får av AtB muligheten til å selv ta buss til og fra seminarer, debatter og kulturelle arrangement, så man trenger ikke stlle med egen transport. ISFiT låner også bort madrasser dersom man ikke har det tilgjengelig selv.

Becker oppmuntrer til å stille som vert fordi det er en god anledning for en selv, eller hele familien, å lære et nytt språk, lære om andres kultur, og få impulser fra andre deler av verden.

Foto: Marthe Stoksvik Tyler Stewart oppfordrer folk til å melde seg som vert for en opplevelse for livet.

Mindre arbeid enn folk tror

ISFiT-president Tyler Stewart tror noen er bekymret for at det er et stort ansvar å ta imot internasjonale studenter hjemme hos seg.

– Det er ikke så mye arbeid som en kanskje tror, og jeg tror mange vil bli overrasket over hvor givende og lærerikt det er å ta imot internasjonale studenter. Folk har fått seg venner for livet gjennom ISFiT-festivalen.

Stewart sier at mangel på sengeplasser har vært et gjennomgående problem i arrangeringen av festivalen.

– Boalternativ for studentene er ikke mange, men å sette opp telt eller skaffe hotellrom kan være et siste alternativ. Men et av hovedtrekkene ved festivalen er at ulike nasjonaliteter møtes, og å kunne dele av den norske kulturen med andre, så vel som å lære om andre kulturer.

Fikk bo hos småbarnsfamilie

Innocent Mateeka er en ugandisk student som tidligere bodde hos en norsk småbarnsfamilie i anledning ISFiT. Hun husker det som en positiv opplevelse.

– Det var første gang parets to barn fikk bo sammen med en mørkhudet person, og i starten var de nok litt redde for meg, men i løpet av oppholdet mitt ble det vant til meg. Jeg likte spesielt diskusjonene sammen med far i familien, og ikke minst å lære om arbeidet til moren. Etter en lang dag med workshops var det alltid godt å komme hjem til denne fantastiske familien.

Festivalen har blitt arrangert hvert andre år siden 1990. Ti dager med kulturutveksling, workshops og konserter er noe av det som står på festivalprogrammet. Årets tema er migrasjon, og studenter fra hele verden ventes å gå i dialog og utveksle meninger og idéer om temaet.