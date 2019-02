Fanger publikum med trolldom

TRONDHEIM CALLING: Kalandra varter opp med et kraftfullt lydbilde som balanserer mellom det okkulte og kjente

Når Kalandra inntar scenen på Lokal er det flust med mennesker som har møtt opp for å høre litt ritualistisk musikk. I det bakgrunnsmusikken fases ut til fordel for en dronete gitar og en ambient musikk, blir alles oppmerksomhet dratt opp mot scenen.

I det Katrine Stenbekks vokal inntar lydbildet føles det som om hele lokalet sakte, men sikkert, blir trollbundet. Når vokalen får støtte av tunge trommeslag som merkes i kroppen og vokalisten strekker begge armer innbydende ut mot publikum, merker jeg at jeg gladelig blir med dit Kalandra vil ta meg.

Energien på scenen øker i takt med musikken og bandmedlemmenes energi smitter godt over på publikum, før tempoet brått roes ned. En utenomjordisk synth under Stenbekks vokal løfter samtlige i lokalet ut av hverdagen og inn i Kalandras verden.

Etter å ha mottatt unison applaus for en av de roligste kraftdemonstrasjonene undertegnede har sett så langt, begynner gitarene å ta tilbake plassen sin i lydbildet. Etter en tilbakeholden oppbygning, kan man igjen merke de tunge trommeslagene treffe kroppen, og man blir som lytter ganske fysen på at Kalandra virkelig skal smelle fra seg på scenen.

De siste to låtene innfrir undertegnedes forventninger, og når det virkelig tar av, får man som lytter følelsen av å være del av et eller annet obskurt rituale fra vikingtiden.

landra leverte en god konsert som jeg, som uinvidd lytter, ble veldig positivt overrasket over. Musikken var såpass kraftfull at man ikke bør se bort fra at jeg tar turen innom Moskus på fredag for å se de spille 23.00.