Fylte Tyven med fengslende kaos-punk

TRONDHEIM CALLING: Trondheimsbandet Combos leverer et kaotisk fyrverkeri av en konsert foran et stappfullt Tyven.

Combos er en av årets demoartister under Trondheim Calling, og allerede fra første låt er det tydelig hvorfor disse gutta har blitt valgt ut. Det leveres beinhard, fengende punkrock på høyt nivå, og et publikum med hevede ølglass og oppmuntrende tilrop gir tydelig beskjed om at de er fornøyd med det de hører.

Det tas få pauser mellom slagene, men midt i konserten annonseres det fra scenen at dette faktisk er bandets første konsert sammen noensinne. Det er ingenting ved den energiske og konfronterende framførelsen i kveld som vitner om dette, og desto mer imponerende blir det hele. Musikken er både intens og kaotisk, men Combos har hele tiden full kontroll, og ingenting føles tilfeldig.

Mange eksentriske utrop fra vokalist Axel Møller Olsen fyrer opp publikum mer og mer underveis i konserten, og gjennom de knappe tjue minuttene det hele varer sørger Combos for en elektrisk stemning i lokalet.

Hvis du gikk glipp av konserten, eller rett og slett ikke fikk nok, kan du ta deg turen til Byscenen i kveld hvor Combos spiller på Annekset klokken halv tolv.