Stort, men uforløst potensial

TRONDHEIM CALLING: iris viser potensial med fin elektropop, men mangler et egenartet uttrykk.

iris åpner med «From inside a car», en sart elektronisk pop-ballade som nylig har blitt sluppet som singel. De neste låtene vi får høre er fine og relativt radiovennlige poplåter, og iris er tydelig både nervøs og glad for å få vise seg fram i Annekset på Byscenen.

Dessverre mangler en del av sangene noe egenartet og spesielt. Det er fint produsert, godt sunget og fint framført av iris og bandet, men jeg føler ikke at jeg har fått noe særlig inntrykk av hva som gjør henne unik som artist. På noen av låtene kan man en god stund på forhånd vite akkurat hvordan refrenget kommer til å gå, og noen overraskelser eller avvik fra formelen hadde vært velkomne hos meg.

Likevel har iris en sjenert sjarm over seg, og hun har en nydelig stemme som kler produksjonen godt. Mot slutten av konserten øker tempoet litt, og særlig på avslutningslåten er sterkt framført, og klarer å fange interessen min. Den åpenbare gleden hun føler ved å stå på scenen veier til dels opp for den fine, men litt generiske musikken.

Dette er absolutt en artist som kan levere hitlåter med tiden. Kveldens konsert etterlater meg med et håp om at hun, framfor å forsvinne i mengden av flinke, unge popartister, vil utvikle sitt eget uttrykk enda mer. Jeg kommer i alle fall til å følge spent med, og gleder meg til vårens EP, hvor vi forhåpentligvis kan få et bedre inntrykk av hvem iris er som artist.