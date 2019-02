Teknisk briefing på Tyven

Bror Forsgren imponerer tilskuerene på Tyven med musikken sin. Teknisk kompetanse og musikalsk kreativitet transformerer indie-poppen hans, og sørger for at det som fort kunne blitt kjedelig, er eksepsjonelt underholdende i stedet.

Selv om konserten bare varer i en halv time, leverer Forsgren en minneverdig konsertopplevelse. Etter å ha trasket rolig gjennom lokalet og oppå scenen, begynner Forsgren og resten av bandet å spille en splitter ny låt. Man merker allerede i det den første gitarakkorden kan høres fra lydanlegget at det kommer til å bli en spennende konsert.

Det skjer hele tiden noe nytt og spennende i musikken til Forsgren, om det så er hvordan synthen sklir inn og ut av lydbildet eller temposkifter i låtene, og bidrar til at konserten blir så nytbar som den er. Sangene blir kreativt fremført, og man merker at det ligger mange år med erfaring bak musikken. Der indie-pop har blitt en sjanger som fort føles repetitiv og kjedsommelig, har musikken til Forsgren såpass med dybde at det er interessant å utforske.

Ved å manipulere musikken såpass ekstensivt og variert som Forsgren og co gjør på Tyven, blir det vanskelig å ikke kose seg. Musikken kan både lenes inn i, samtidig som en er utfordrende nok til at man blir imponert over hvor detaljorientert framførelsen er.

Dessverre blir det litt for lite av det gode, da konserten bare varer i en halv time. Vel vitende om at Forsgren har nok materiale til å fylle de 45 minuttene han skal fylle i løpet av programmet, må man dessverre rusle videre etter magre 30 minutter med solid underholdning.