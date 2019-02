Pangavslutning på Byscenen

Amanda Tenfjord har tatt en pause i medisinstudiet for å satse for fullt på musikk. Konserten hun leverer under Trondheim Calling indikerer at det var helt riktig valg.

Byscenen er så og si fylt opp da Amanda Tenfjord entrer scenen, og det er tydelig at mange har sett frem til kveldens konsert. Av de mange ulike lokalene som er i bruk under Trondheim Calling er hovedsalen på Byscenen det største, med en kapasitet på 600. Selv om hun er en relativt fersk artist har hun i løpet av høsten levert en rekke suksessfulle singler, og de har åpenbart fanget Trondheim-publikummets oppmerksomhet.

«First Impression», «Let Me Think» og «No Thanks» har alle et stort hitpotensiale, og høres enda bedre ut med liveband enn studioversjonene. Det er liten tvil om at samtlige av dem koser seg, og når Amanda sier at hun har gledet seg til å spille i Trondheim tar jeg henne på ordet. Samspillet mellom Amanda og bandet er godt, og opptredenen deres er leken og energisk.

Høydepunktet for meg blir likevel balladen «Kill The Lonely», hvor stemmen til Amanda virkelig får plass og tid til å skinne. Det er lite nervøsitet å spore, og allerede såpass tidlig i karrieren framstår hun som en profesjonell og selvsikker artist. Hun har full kontroll på vokalen, og låten blir et velkomment avbrekk for å bryte opp i de lettbeinte poplåtene som preger konserten for øvrig.

Amanda Tenfjord underholder og imponerer på Byscenen i en god halvtime, og leverer en energisk og oppkvikkende konsert i det årets Trondheim Calling nærmer seg slutten.