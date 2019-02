Trondheim Calling 2019: Lørdag

Trondheim Calling er over for denne gang. Her er anmeldelsene fra den siste dagen.

Den siste aftenen startet med en rolig og avslappende konsert i Vår Frue Kirke, med Anna Kajander.

Bror Forsgren måtte flytte konserten til Tyven, og leverte et spennende sett, selv om tiden ikke strakk helt til.

Pom Poko, som en av de store headlinerene levde opp til forventningene med et eksplosivt show på Byscenen.

Turen gikk tilbake til Vår Frue Kirke igjen, hvor Hollow Hearts fylte de vakre omgivelsene med personlig og nær musikk.

Amanda Tenfjord overbeviste vår anmelder med fin og energisk pop på Byscenen.

Anmelderkvelden avsluttet på Fru Lundgreen, med allsang servert av Wingsuits. Fotografkvelden var likevel ikke over, og undertegnede fikk knipset litt på The Dogs til slutt.

Trondheim Calling var i år en storsuksess, med utsolgte festivalpass og en kraftig konsertplakat. Vi sitter i spenning og venter på neste års festival.