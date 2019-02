Eplekjekk sellerirotsuppe

Tilsett friske epler i denne grønnsakssuppen og dekk hele ditt dagsbehov for frukt og grønt i en og samme gryte.

For mange har selleriroten en tendens til å bli glemt og er ikke den grønnsaken som vies mest oppmerksomhet under handleturen. Det er det ingen grunn til. Den holder seg godt over tid og har et utall ulike bruksområder. Du kan kutte tynne strimler eller skiver og ha i salater, sylte den som tilbehør til kjøtt eller fisk, eller bake den hel i ovnen. Mulighetene er mange. I supper og sauser tilfører den god sødme som er både varm og mettende på denne tiden av året. Kokt sammen med friske epler kan denne anvendelige lille roten raskt vise seg å bli en ny og enkel middagsfavoritt.

Du kan eventuelt legge til blomkål, purreløk eller pastinakk eller noe annet om du ønsker flere grønnsaker. Lager du mer suppe enn du spiser på en dag eller to kan den fint fryses ned i porsjoner. På travle dager kan du da raskt ha en varm middag klar dersom du husker å ta suppen ut av fryseren på morgenen eller kvelden før.

Du trenger: • 1 sellerirot



• 2-3 syrlige epler



• 2 løk



• 1 gulrot



• 2 mellomstore poteter



• 2 hvitløksfedd



• 1-1.5 liter kylling eller grønnsakskraft/buljong



• Cirka 50 gram smør



• Litt olje



• 1-2 laurbærblad



• Timian (et par klyper tørket eller 2-3 friske stilker)



• Salt og pepper





Slik gjør du:

Skrell epler, sellerirot, potet og løk og kutt i mellomstore terninger. Smelt litt av smøret i en gryte. Ha deretter i eplebitene og stek på medium varme i fire til fem minutter til eplene er gylne. Ta ut eplebitene og legg til side. Ha i resten av smøret og litt olje. Tilsett løk, gulrot og selleri. Stek til grønnsakene har myknet og fått litt farge, 10-15 minutter vil være tilstrekkelig. Ha i hvitløksfeddene (det er ikke nødvendig å finkutte dem, de kan godt bare knuses lett), eplene, potetene, laurbærbladene og timian. Stek i et par minutter til. Ha over kraften, krydre med litt salt og pepper og kok opp. Skru ned varmen og la det småputre under lokk i 20 til 30 minutter, eller til grønnsakene er møre. Fjern timianstilkene, om du bruker fersk, og laurbærbladene. Kjør suppen glatt med en stavmikser eller ha den over i en kjøkkenmaskin. Om du synes konsistensen blir for tykk kan du spe med litt mer kraft eller vann. For en enda glattere suppe kan du passere den gjennom en sil. Smak til med salt og pepper. Topp med noe du liker. Sprøstekt spekeskinke/bacon, stekte grønnsaksbiter, olivenolje, creme fraiche, brødkrutonger og friske urter er alle gode alternativ.

