Norges største studentidrettsfestival er tilbake

20. til 24. februar går studentlekene av stabelen. Forventningene er høye for arrangementet som markerer 20-årsjubileet for lekene.

Studentlekene – Norges største studentidrettsfestival som hvert år blir arrangert i en studentby. – Har blitt arrangert i Trondheim annenhvert år. – Ble arrangert for første gang i Trondheim i 1999. – Vinnerne av de ulike konkurransene blir kåret til norsk studentmester og kvalifiserer seg til student-EM. Kilde: NTNUI

Studentlekene ble arrangert for første gang i Trondheim i 1999, hvor det ble konkurrert i ti forskjellige idretter. Senere har de blitt arrangert ytterligere fem ganger i Trondheim. I årets studentleker skal det konkurreres i 19 idretter, blant annet innendørsorientering, romaskin og langrenn.

Sportsleder Anne Hukkelberg for årets studentleker vil gjøre mer stas på årets leker som følge av jubileet.

– Det er ikke lagt til noen nye idretter som følge av 20-årsjubileet, men vi skal prøve å gjøre litt mer ut av det i åpningsseremoni og bankett, sier hun.

Styremedlemmer Stine Therese Aksdal og Lana Krehic i håndballgruppa i Studentlekene er enige i at det er viktig å gjøre stas på jubileet. Blant annet vil de få prøve å få brukt tribunene, som ikke har blitt gjort før i håndballfinalene. I tillegg vil de prøve å spille musikk, samt gjøre noe mer ut av selve finalen, som vil bli spilt i Trondheim spektrum.

– Vi forventer at det blir skikkelig baluba, sier Krehic.

Mer enn bare idrett

Foto: Lisa Botterli Flostrand GLEDER SEG: Sportsleder Anna Hukkelberg ser fram til masse moro for årets studentleker og håper på økt suksess for idrettsfestivalen.

– Vi er opptatt av å vise hvordan det er å være student i Trondheim, så det blir også arrangert trønderfest, sier sportsleder Hukkelberg.

Idrett og fest går kanskje ikke hånd i hanske, men dette faktumet ser Studentlekene litt bort fra.

– Håndballfolk er ganske kjent for å være sosiale, så det blir mye håndball og festligheter på Studentlekene, sier Krehic.

Lekene åpner med en åpningsseremoni på torsdag 20. februar. Det er også dagen hvor alt det sportslige opplegget starter. De fleste idrettene har finalerunder på fredag. I tillegg til finale vil Studentlekene bli avsluttet med en bankett på lørdagen.

Idrettene under Studentlekene vil ta sted rundt omkring i Trondheim, blant annet i Trondheim spektrum, på Dragvoll og på Lade.

Fra Tromsø i nord til Grimstad i sør

Hukkelberg håper på deltakerrekord i årets leker, hvor den tidligere rekorden er på 2200 deltakere. Idretten med høyest antall utøvere er håndball. Aksdal og Krehic håper at 600 håndballspillere deltar på lekene.

– Det er 20 ulike klubber som deltar i håndball. Det er lag helt fra Tromsø i nord til Grimstad i sør. Også er noen byer bedre representert enn andre, fordi det er naturlig, blant annet Trondheim, Bergen, Tromsø og Oslo, sier Krehic.

I årets utgave av lekene stiller NTNUI med ti håndballag - fire herrelag og seks damelag. Det gjør at NTNUI har store sjanser til å stikke av med tittelen som Norges beste studentidrettslag i håndball.

– Men alt kan skje i cup. I fjor vant for eksempel tredjelaget til NTNUI herreklassen, så man vet aldri, legger Krehic til.

Godt representert

Foto: Lea Roppen Kielland SULTEN PÅ SEIER: Lana Krehic er ute etter å gjenta fjorårets suksess som beste klubb for NTNUI Håndball.

– NTNUI er godt representert i Student-lekene, og har mange gode lag. Men jeg vet at det er mange gode lag andre steder også, så det blir god konkurranse, sier Hukkelberg.

NTNUI ble i 2018 kåret til beste klubb i tillegg til å vinne både dame- og herrehåndballen.

– Vi har noe å leve opp til, sier Krehic.

Til tross for fjorårets suksess vil ikke Aksdal og Krehic sette favorittstempelet på NTNUI i år.

– NTNUI pleier å vinne «beste klubb», så vi er generelt ganske gode. Likevel bruker vi alltid å krige med Oslostudentenes idrettslag, spesielt i håndballen. De høyest rangerte lagene til OSI spiller på et høyere nivå enn de høyest rangerte lagene til NTNUI gjør. Så toppnivået er generelt høyere der, men vi satser på å forsvare gullene våre fra i fjor, sier Aksdal.

Vinnerlaget til student-EM

For vinneren av et studentmesterskap venter ikke bare heder og ære og retten til å kalle seg norsk studentmester, men også kvalifisering til student-EM i 2019, dersom dette arrangeres.

– Alle studentklubber kan stille lag under Studentlekene, og man kan stille med tullenavn. Akkurat der kan det være litt useriøst, men det er veldig seriøst om man vinner, siden man får muligheten til å representere Norge i student-EM, sier Krehic.

Under Studentlekene 2018 i Tromsø vant NTNUI flere idretter, blant annet håndball. De skal nå til Polen for å representere Norge.

Vil samle hele idrettsnorge

Foto: Lea Roppen Kielland SIKTER ETTER EM: Stine Therese Aksdal representerer NTNUI Håndball under årets studentleker, og konkurrerer nå om muligheten til å delta i student-EM.

– Vi skal samle hele studentidrettsnorge og lage en stor turnering, sier Aksdal, og legger til at det er viktig at alle føler seg velkomne og får det bra under lekene.

Av alle deltakerne forventer Hukkelberg at 40 prosent av disse er fra NTNUI, men prøver å åpne opp slik at det er plass til flest mulig fra andre steder.

– I håndballmiljøet er det sånn at man kjenner hverandre på tvers av klubber og på tvers av byer, så det er hyggelig å samles under Studentlekene, sier Krehic.

Mange tråder å holde styr på

For å arrangere Studentlekene er styret avhengige av frivillige. I år består det så langt av 60 frivillige, i tillegg til 18 teknisk ansvarlige for hver idrett.

I tillegg til NTNUI, som arrangementet er underlagt, må styret være i tett kontakt med Norges Studentidrettsforbund, som er hovedarrangør og bestemmer hvem som får være arrangør hvert år.

– Det er mange tråder å holde styr på, og mange personer man må ha kontakt med, sier Hukkelberg.

Dette sier Krehic og Aksdal seg enige i, og legger ikke skjul på at de er nervøse for at noe skal gå galt under lekene.

– Det er mye å holde styr på. Det gjelder å sjekke kampoppsettet, og passe på at alt går som det skal, sier Krehic.

– Også er det bare fem minutter mellom hver kamp, så det er litt risiko for forsinkelser. Men vi får håpe at det går bra, legger Aksdal til.