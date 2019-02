Gro avlyser ISFiT-opptreden

Den tidligere statsministeren skulle i dag ha deltatt på festivalen, men har i siste liten meldt avbud.

Gro Harlem Brundtland skulle i utgangspunktet delta på arrangementet «Voices of Change - Women in Peacebuilding» i Storsalen klokka 18.00. Nå er det derimot klart at hun ikke har mulighet til å stille.

– Vi må dessverre meddele at Gro Harlem Brundtland ikke er i form til å delta på kveldens debattmøte, sier debattsjef Inga Mageli i ISFiT i en mail til Under Dusken.

Tidligere har også kvinnerettighetsforkjemperen Kirthi Jayakumar meldt frafall til kveldens arrangement.

Debattmøtet er satt opp som en samtale mellom fredsbyggende kvinner, og skal ta for seg underrepresentasjonen av kvinner i dagens fredsbygging og beslutningstaging.

Arrangementet vil likevel gå som planlagt med vinneren av Nobels fredspris for 2011, Tawakkol Karman, og Gro Lindstad, som er daglig leder for Fokus – forum for kvinner og utviklingsspørsmål. Sistnevnte skal lede samtalen.

– Samtalen skal gå for seg som planlagt, med den endring at Gro Lindstad får en noe friere rolle som samtalepartner heller enn debattleder, sier pressesjef Tore Becker i ISFiT.

Han mener det er tilstrekkelig interesse rundt Karman til at arrangementet skal få oppmøtet det fortjener.