Bygger en nesten fullverdig revy

Byggrevyen er en morsom og god revy, men det ekstraordinære og minneverdige er fraværende.

Konseptet «Alle mann til køyene» spiller på Erna Solbergs uttalelser om at norske kvinner må få flere barn. Blandet med båttema og innslag fra KNM «Helge Ingstad» blir konseptet en tydelig rød tråd gjennom hele revyen. Dessverre er det gjort på en noe ensidig måte. Om revyen spilte mer på noen andre aspekter ved konseptet enn hvordan vi skal få flere barn kunne det bedret helhetsinntrykket.

Revyen består av mange korte sketsjer, noe som gjør det enkelt å oppfatte poenget. Klimatoppmøtet der fjorårets mål kokes er et nydelig eksempel på en kort, velspilt sketsj. Studenten som vil spille ingeniørspillet om livet sitt med døden slår også godt an. Det er imidlertid et behov for noen lengre sketsjer der man tar seg tid til å bygge opp til en treffsikker punch-line.

Skuespillerne er flinke, og parodiene er gode. Eyvind Hellstrøm som insisterer på at ikke alt kan kokes er en av de beste Hellstrømparodiene jeg har sett. Etterligningene av Flåklypa er også utrolig imponerende, og Erna Solberg som twerker er deilig absurd. Det er tydelig at det ligger mye arbeid bak disse parodiene.

Bandinnslaget som starter andre akt er fengende, funky og godt arrangert. Likevel er det ikke mulig å overse at bandet i sitt glansnummer ikke ser ut til å kose seg nevneverdig. Lukker man øynene hører man kul, inspirerende musikk. Åpner man dem ser man et stusselig band som i alt for liten grad viser spilleglede, energi og engasjement. Dette nummeret har potensiale til å være et skikkelig høydepunkt, men da må bandets fremtreden og energi endres radikalt.

Gode sangere gjør musikknumrene sterke, bandet spiller som sagt godt og skuespillerne er uvanlig flinke til å formidle teksten i sangnumrene. Dansene er fint koreografert og fremført med energi.

Det revyen mangler er en sketsj som gjør at hele publikum knekker sammen i latter. Et lett beruset publikum i godt humør hadde nok satt pris på dette. Det er selvfølgelig vanskelig, men langt fra umulig å få til. I en bedre revy hadde skuespillerne gitt publikum tid til å le.

Alt i alt er det en god revy, men det ekstraordinære, geniale og hysterisk morsomme mangler. Byggrevyen gjør lite for å bli husket. Om noen uker har jeg kanskje glemt at jeg var på revyen i det hele tatt.