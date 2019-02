Upraktiske interiørtips for vordende drittsekker

Har du fått snudd bøkene feil vei enda? Om du ikke snur søppelbøtta og kutter svulstene av kommoden henger du etter.

En interiørtrend har blitt mye omtalt i mediene. Trenden går ut på at bøkene skal stå plassert feil vei i hylla. Den har blitt omfavnet av interiørentusiaster som ønsker å skape et helhetlig og harmonisk uttrykk i hjemmet. Folk flest liker å bruke bøker til det de er ment for (les: lesing). Hvordan i huleste skal man kunne finne fram boken i jungelen av identisk, hvitt papir, liksom?

Selv har jeg latt meg rive med av denne minimalistiske bølgen innen interiørmiljøet, og i den forbindelse har jeg snekret sammen en guide til harmoniske interiørløsninger. Er du en som fort lar seg distrahere av forstyrrende elementer i hybelen? Som får hodepine av at pensumbøkene står plassert riktig vei? Vel, da er disse tipsene som skreddersydd for deg! Mottoet er: Jo mer upraktisk, jo bedre!

Helhvitt is the shit

Det første du kan gjøre er å sause hele hybelen i hvit maling; både tak, vegg og gulv(!). Malingen skal ikke inneholde hint av toner som eggehvit eller creme, som kan resultere i et faens fargebonanza. Den skal være H-V-I-T. Klinisk hvit. Så hvit at det skjærer i øya. Dette gir en ekstremt behagelig romfølelse. Den upraktiske delen ligger i det kan føles ut som du lever i en hvit boks #maksklaus.

Snu møblene

Det finnes faktisk ikke noe verre på denne jord enn klumpete utvekster på møblementene. Håndtak tilhører denne kategorien, og er å finne på for eksempel kommoder. Et fiffig tips er da å vende kommoden inn mot veggen. Eventuelt kan du finne fram favorittøksa og kappe av «svulstene». Ulempen er at det blir vanskelig å få tak i det som ligger oppi, men du unngår i det minste møbelet ser ut som Ringeren i #NOTHOTredame.

Snu søplebøtta på hodet

Det er STØGT når søppelet er synlig, særlig når bøtta fylles til randen slik at usymmetrisk og klumpete avfall faller ned på gulvet og skaper maksimal disharmoni brekningsfornemmelser. Løsning: Snu bøtta på hodet.

Snu teppet

Har du noen gang irritert deg grønn over det fargesprakende eller fælt så mønstrete teppet ditt? Nærmest revet av deg håret i frustrasjon over hvor malplassert den j*vla gølvfilla tar seg ut? Da kan du puste lettet ut, for her er løsningen: Snu det rundt!

Tid for toga

Dette tipset er egnet for de litt mer vågale interiørentusiastene der ute, som er villige til å gå til ekstreme tiltak i perfeksjonering av sitt hjem. Ideen går ut på at hele boligen draperes inn i hvitt stoff, lik en romer (eller gløsing) ikles sin prektige toga. Hvis du er på søken etter den ultimate sjelefred, er dette løsningen for deg. Selve poenget med konseptet «å ha et sted å bo», vil dog falle bort. En fin (hus)keregel er likevel: Hjemmet er ikke til for å brukes, det er til for å observeres!

Disse hotte tipsene kommer garantert til å sprenge trendbarometeret 2019. Jeg håper det finnes noen studenter der ute som ser at litt av skjønnheten nettopp ligger i det rene og uanvendelige.