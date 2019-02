Indøk stiller ferdig-Retusjert til revy

Indøkrevyen Retusjert er sterkt gjennomført med stødige skuespillere og band, og har kun behov for litt retusjering.

Revyen har et tema basert på vårt samfunns delvis kunstige framtreden, lignende EMIL- og Smørekoppens Reality Check. Indøk har imidlertid større fokus på influensere og hvordan vi retusjerer livene våre – en viktig spissing som gir showet et klart fokus hele veien til finalen. Først ut er et klassisk musikalnummer med god tekst som legger et stødig grunnlag for dette.

Spesielt før pausen er det flere gullkorn å framheve. To sketsjer spiller på velkjente karakterer og konsepter fra norsk komedie, men med en studentrelevant vri som skreddersyr humoren for publikummet. Spesielt «Masterparterapi» var herlig og godt framført av skuespillerne. Med «Drei» viser revyen at den kan by på noe helt nytt. Sketsjen parodierer fjorårets politiske hendelser på en kreativ og utrolig morsom måte. «Plast til alle» skiller seg også ut som visuelt veldig artig.

Gjennom hele showet er sketsjer godt gjennomført og timet, og skuespillerne byr på masse energi. Sangerne imponerer ikke nødvendigvis, men klarer seg fint og overrasker til tider. Bandet, som sitter svært synlig bakerst ikledd hvite klær og solbriller, spiller godt hele veien og har noen artige sangvalg for overganger. Valget å ha tekster på skjerm over scenen lønner seg også godt i de større numrene hvor publikum deltar med allsang og øker stemningen i rommet betraktelig.

Der det mangler til tider er i de temarelevante, gjennomgående sketsjene som er nødvendige for å samle showet og fremme temaet, men som stiller med svakere vitser enn andre sketsjer. Det er også noen nummer som er litt generiske og mangler nye innfallsvinkler. Det skal nevnes at i andre sketsjer er det motsatte tilfellet og de klarer dette godt. Videre kunne også dans vært forenklet da koreografien i de større numrene blir til tider litt rotete.

Disney sanger er populære i revyer, og av god grunn: de bidrar med masse god stemning. Retusjert benytter seg av tre sanger gjennom showet hvorav «For et kaos» virkelig utnytter musikken til å skape noe gjennomført og eget. Det som er det uheldige med så populær originalmusikk er at tolkningen til tider lener seg for mye på sangen i stedet for å være kreativ. Dette gjelder spesielt sanger som er mye brukt. De hadde tjent godt på å være mer oppfinnsomme enn de er her med for eksempel «I'll Make a Man Out of You» fra Mulan i nummeret «Den lange bakken».

Retusjert har klart flere sterke nummer enn svake og noen sketsjer som virkelig imponerer og fyller Byscenen med latter. Revyen byr på plenti med samfunnskommentar og blander det godt med humor og musikk. Indøk har gjort en sterk jobb her og det vises i alt fra kostymer til skuespillerpresentasjoner. Gjennomført er ordet jeg sitter igjen med etter showet er over.