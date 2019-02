Et sterkt andrealbum fra Hajk

Hajks andre album er nå på plass og setter følelser i sving. Drama er en følsom og smertefull plate Oslogruppa byr på, samtidig som noen av låtene er laget for dansegulvet.

Jeg svever på en sky idet jeg hører åpningssporet til Hajks nyeste studioalbum, Drama. «Keep Telling Myself» var bandets andre singelslipp i forkant for albumet, og er en drømmende låt med et ikke så optimistisk budskap om kjærlighet. Låta byr i kjent Hajk-stil på deres moderne vri på pop-sjangeren, noe som også preger hele deres siste album.

Oslobandets første album, Hajk, ble utgitt i 2017 til stor fornøyelse for både norske og internasjonale ører. Det var derfor ikke mindre forventninger til dette albumets ankomst. Blant utvalget av låter å drukne seg i er «Sorry», som stikker seg ut som den mest melankolske og smertefulle. Det rolige tempoet, pianospillet og den ektefølte vokalen har evnen til å sette følelser i sving når man lytter til det.

Heldigvis er det ikke bare de aller mest vonde låtene som har fått plass på Drama. Hiten «Dancing Like This» er den rene motsetningen, og har nok allerede blitt hørt på dansegulvet den foregående høsten, da den ble utgitt september i fjor.

Det er en god og blandet sammensetning av låter som Hajk deler med oss i denne omgang. Vi får blant annet høre et mer tekno-preget sound, som for eksempel på låta «As Loud as It Gets», som bringer frem nye sider hos gruppa. Det er med stor glede jeg omfavner Drama, men likevel med et savn av enda flere dansbare og muntre låter, annet enn de som allerede er utgitt som singler. Hajks andre album er en følsom og smertefull plate som vet hvordan bringe frem følelser hos lytterne.