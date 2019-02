Om ikke feilfritt, så stramt levert hardrock

Ribozyme viser hva de har på Good Omens sammen med lokale Grex og Bludozer.

Ølglass er hevet høyt, publikum snakker i munn på hverandre og scenelyset er på. I kveld er det duket for Bergensbandet Ribozyme, som kan skilte med en levetid siden juni 1998. Forventningsfull venter undertegnede som hittil har fått høre post-punk bandet Grex og det overraskende progga Bludozer som support for kveldens headliner.

Ribozyme drar på med første låt mens publikum strømmer inn og viser fort at det de har gjort siden forrige århundre ikke har vært for ingenting. Det er ikke et fullstappet lokale, men det virker ikke som at det bryr Ribozyme noe, og som vokalisten sier i pausen: “Vi hørte at det var flere band som spilte i Trondheim i kveld, og at vi ikke burde gidde å spille engang. Likevel er dere her!”

Setlista går som smurt gjennom de tre-fire første låtene og det er ingenting å si på kvaliteten. Det eneste som ikke stemmer er at det føles litt trygt. Energien er kontrollert og bandet samspilt, litt som om det går på autopilot. De gjør en god jobb mellom sangene og er vittige med publikum, men det føles ut som om låtene blir spilt av gjennom en platespiller som har senket volumet akkurat nok til at det ikke registreres som mer enn kult.

Energien endrer seg ekstremt mye når låta «Plasma» fra nyskiva bryter ut. Med ett blir bandet mer intenst, volumet blir en smule høyere og det treffer mer i brystet enn før. Boomblasteren er dratt fram og bandet viser hva de faktisk har på lager. Selv om dette går på bekostning av vokalen som nå har blitt litt flat gjør alt det andre opp for det. Settet fortsetter i lik stil når «Pleasures of Drowning» fra samme skive som «Plasma» durer på. En låt som bygger på seige, progga riff dratt rett ut i fra Benea Reach sitt land, spilt blodtight og med autoriteten Ribozyme alltid burde hatt.

Kvelden fortsetter og låtene er ikke bare bra spilt, men med den samme intensiteten og gleden som «Plasma» og «Pleasures». Selv om mannen bak spakene styrer lyset i litt feil retning, hvor det veksles mellom scenelys og fullstendig lyst lokale, så holder stemningen seg som den bør i metalbula som er Good Omens. Før de avslutter settet informerer vokalist om at tidligere BI-student og bassist har ordnet til med t-skjorter og LP som publikum kan få med seg etter konserten er slutt. Det hele avslutter med et pang og Ribozyme kan si seg fornøyd med en vel gjennomført konsert.