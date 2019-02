Medaljebonanza for NTNUI

Lørdag 23 februar gikk finalene for basketball under studentlekene i Trondheim av stabelen. NTNUI gjorde rent bord i både herre og dameklassen.

Til begge finalene var det også kun lag fra NTNUI som hadde nådd. Herrefinalen var en jevnspilt affære som endte 60-53 i favør NTNUI Nerds Elite. I dameklassen var det NTNUI Shakers som trakk det lengste strået og vant til slutt 51-22. (ingress)

NTNUI Shakers var laget som kunne juble for tittelen norges beste studentdamelag i basketball. Ida Breivik fra NTNUI Shakers sier det er stas å vinne.

– Det er skikkelig gøy og noe vi har jobbet hardt for. Til vanlig spiller vi ofte mot g17 lag, så det å endelig få måle seg mot noen andre jenter er gøy

Kampen bar preg av at Shakers hadde en god kampplan, med et strukturert forsvarsspill, effektivt angrepsspill og aktiv coaching fra treneren på sidelinja. Til tider kunne det minne om gegenpress, kjent fra fotballen. Shakers kampplan var såpass effektiv at NTNUI Chickens ikke satt sine første poeng før Shakers hadde satt 20 poeng.

Allikevel var nok skaden for stor for NTNUI Chickens og det handlet mer om å se kampen ut. Sluttresultatet endte opp på 51-22 for NTNUI Shakers og de kan kalle seg selv for Norges beste studentlag i basket for damer. Breivik og jentene jubler og forteller at nå skal seieren feires.

– Nå blir det prosecco i dusjen og rett på bankett!

Foto: Lars Øyehaug Kristoffersen NTNUI Shakers vant i kvinneklassen.

Guttastemning

I herrenes finale ble det en kameratslig tone (les: Guttastemning), ettersom lagene som møtte hverandre, NTNUI Nerds, Elite, og NTNUI Nerds, Select, til vanlig trener og spiller sammen.

Det var et jevnbyrdig oppgjør der det sto 14-14 etter første periode og 49-44 før den siste. Elite trakk til slutt det lengste strået og dro i land en 60-53 seier. Erik Matsen på Elite er fornøyd med å kunne ha skryteretten og å kunne «trash-talke» litt, men understreker at de spiller for å kose seg.

Matsen sier videre at seieren smaker ekstra godt når de gjør det bedre enn fjorårets vinnere, Tromsø.

–Selv om det viktigste er å ha det gøy, så er det kjempekult med revansj over de som vant på hjemmebane for et år siden.

TSI, Tromsøs studentidrett, kom forøvrig på en tredjeplass i årets utgave av studentlekene på herresiden. NHHI tok damenes tredjeplass.