Iphone-brukerne må betale for kjøttkakene mine

Det koster å være en del av Iphone-eliten. Heldigvis er det sexy.

Sidespor



Det finnes en haug av måter å bygge identitet på. Maten du spiser, klærne du har på deg og folkene du omgås er alle viktige faktorer. I vår æra av trådløshet og datastrømmer er det dog teknologien som har aller mest å si. Spotify eller Tidal? Netflix eller Viaplay? Tinder eller Happn? Hva du velger har mye å si.

Det er dog på telefonfronten at spørsmålet over alle spørsmål finnes: Android eller IOS? TVNorge så visst på det som et komisk poeng da de publiserte et klipp fra TV-programmet Første Date hvor en deltaker påpekte at det var litt usexy dersom daten hennes hadde Samsung, og ikke Iphone. Likevel hører jeg folk som, i sitt fulle alvor, mener dette. Jeg må få sagt det: Det er ikke lenger en selvfølge at mannen betaler for maten. Jeg foreslår at det i dag er den med Iphone som bør betale. Har du råd til det ene, har du råd til å betale for mine kjøttkaker i brun saus. En Iphone-bruker ville selvsagt nektet. For der en Iphone er enkel å ha med å gjøre, er brukeren vanligvis ikke det. Sannsynligvis bitre over de elleve tusen de måtte legge i for å opprettholde fasaden. Denne fasaden som knuser like lett som smarttelefonen selv. Og når den først slår sprekker, finnes det ikke et lim i universet som kan redde den. Det er det kun en verifisert Apple Store som kan.

Jeg skal ikke legge meg borti hva som er best av mobilverdenens toppmodeller, men det er ikke til å stikke under en stol at Apple vet å ta seg godt betalt for sine lettknuselige, høyteknologiske sminkespeil. Ved å kjøpe en Iphone legger man til sin identitet at man har høyere økonomisk kapital enn nerdene som kjøper hva-det-nå-er i annen prisklasse. Dette fordi du er opptatt av at den ser litt penere ut, og er lettere å bruke enn det meste annet på markedet. Altså er du også litt jålete, og litt enkel. Det sier telefonvalget om deg. Rik, dum og deilig. Juba, juba.

Så kommer vi til paradokset her, nemlig at du ikke har mer penger enn meg. Du er en lutfattig student som alle andre, men har på ett eller annet vis klart å skrape sammen nok til å bli en del av eple-eliten. Fake it ‘til you make it. Beklager å måtte si det, men å bruke penger man ikke har er heller ikke et symptom på høy IQ. Kanskje det er derfor man føler seg mer sexy med en dyrere telefon, nettopp fordi man ikke har råd til drittmaten (for ikke å snakke om pilsen) jeg, med mitt billigere telefonrør, bruker overskuddskapitalen på. Kall meg gjerne usexy basert på hva som finnes i buksa mi, men om det er telefonen du snakker om, så vil jeg helst at du holder det for deg selv. Telefonen min er bra nok, og det er jeg òg.