– Vi er ikke de neste Karpe. Vi er de første Bulmboy$

17-åringene i Bulmboy$ vil lede en trønderbølge i norsk hiphop, starte beef med NMG-huset, og bli størst i landet i prosessen

I samlet tropp traver de fire medlemmene i rapgruppa Bulmboy$ inn på puben Ramp på Svartlamoen, hvor vi har avtalt å møtes. Siden samtlige av medlemmene er noen måneder unna myndighetsalderen, møtes vi på dagtid for å unngå legitimasjonskomplikasjoner. Lokasjonen er heller ikke tilfeldig valgt. På tampen av 2018 slapp gruppa albumet Øst For Ælva, som er en eneste stor hyllest til Trondheims østkant. De fire medlemmene - Unge Tho, $wang, Grif og Salo – er oppvokst på henholdsvis Bromstad, Rosenborg, Svartlamoen og Buran. Stoltheten og tilhørigheten de føler til sine respektive hjemsteder er åpenbar, og nettopp dette er fokuset for mesteparten av låtene på albumet.

– Det er mer urbant på Østsia. Vi har det beste miljøet og de beste folka, forklarer $wang.

– Det er mer avslappa her. Også er det så mye pappagutter på Vestsia, følger Grif opp, som foruten å rappe har designet albumcoveret og produsert alle låtene.

Vil dere vurdere å flytte over til Vestsia når dere blir rike og berømte?

– Det er det som er målet vel – å bo i en Villa og pushe, liksom, svarer $wang.

De andre er ikke helt enige. Unge Tho må tenke seg litt om. Så leverer han et svar som neppe kan oversettes til det fattige skriftspråket bokmål uten å miste sin kraft: «Æ veit itj ka som e på Vestsia en gang, for æ har aldri vært der».

Foto: Jonas Halse Rygh ØSTSIA: Bulmboy$ hyller Trondheim øst for Nidelva på sitt debutalbum

Ingen rapper på trønderdialekt

Kjærligheten til Østsia, eller «Rettsia av Byen», som guttene har døpt den, kommer til uttrykk på mer enn en måte. I låtene deres finner man utallige shoutouts og referanser til steder som Bromstad, Charlottenlund og Lade, for å nevne noen. Guttene har også valgt å rappe på sin egen umiskjennelige Trondheimsdialekt, og det er mildt sagt en forfriskende opplevelse å høre formuleringer som «høvve virkitj» i en raplåt. Mens mange unge norske artister rapper på engelsk, og oppnår suksess over landegrensene med hakket mer universell tematikk, er ikke guttene i Bulmboy$ i tvil om at de vil beholde både dialekten og de lokale referansene.

– Da jeg begynte å lage musikk ville jeg egentlig rappe på Engelsk. Jeg ville bli stor i Amerika, innrømmer Grif.

– Men så ble han her med, og han suger i engelsk, sier Unge Tho og peker på $wang, som ærlig innrømmer at engelsk ikke er hans sterkeste egenskap.

Men $wang sin manglende språkkyndighet ble ikke noe stort hinder for gruppa. Tvert imot forteller Grif at han nå er veldig fornøyd med valget om å rappe på eget språk og egen dialekt.

– Det er vel nesten ingen som rapper på trønder nå. Utenom oss da, sier Salo.

Hele gjengen er enige om at de aldri vil bytte til engelsk, selv om det kanskje ville gitt dem en bredere appell.

– Det lengste vi kan satse nå er jo Sverige – kanskje Danmark, sier Unge Tho og ler.

– Men det har jo blitt vår greie å rappe på dialekt da, sier Grif.

– Ja, hvis Bergen og Oslo får det til så må det jo gå an å få det til her i Trondheim også, mener $wang.

– Vi skal starte en trønderbølge, sier Unge Tho selvsikkert.

Les også: Bananen Bar, det mystiske og tradisjonsrike kollektivet på Moholt

Vokst opp på Bromstad Billionaires

Når vi prater om rappere med trønderdialekt, har guttene vanskelig for å komme på noen som er aktive i dag, bortsett fra dem selv. Samtalen glir i stedet over på lokale helter som guttene husker fra barndommen.

– Jeg har vokst opp på Bromstad Billionaires, forteller Unge Tho.

– De var jo nesten naboene mine på Bromstad, så de ble forbilder for meg. Pappa hadde CD-en deres, og vi hørte på den i bilen sammen. Kanskje ikke de beste forbildene for en unge, men…

– Nei, men de er flinke rappere ass. De har i hvert fall en helt egen stil, sier Grif, som også trekker fram Gode Ord Dør Sist som lokale forbilder.

I likhet med idolene sine, tar Bulmboy$ hiphopen tilbake til gatene. Guttene har ikke latt seg affisere av Drake-ifiseringen av sjangeren, og spytter om tæsjing av Bulmers og sprit over harde beats som ikke kan kategoriseres som annet enn rå, norsk gangsterrap. På flere av låtene på Øst for Ælva får også hatere passet sitt påskrevet. Selv om guttene opplever at de fleste synes det de gjør er fett, påpeker $wang at dersom folk har et problem med Bulmboy$, så er de mer enn velkommen til å si det direkte til dem.

Har dere beef med noen andre artister?

– Hvis det hadde vært noen å beefe med her i Trondheim så kan det hende vi hadde hatt det, men det er det jo ikke, sier Unge Tho.

– Du tenkte vel på NMG-huset, sier Grif og ler.

– Ja, jeg foreslo at vi skulle starte en beef med NMG for å få vist oss litt fram, men det har ikke skjedd ennå i hvert fall, innrømmer Unge Tho lattermildt.

Det ligger neppe noen vonde følelser bak de urealiserte planene om NMG-beef, for samtlige av guttene trekker frem NMG-artister som sine favoritter. Likevel er det Arif som troner høyest for dem alle. Bulmboy$-medlemmene er såpass fan at de har tatt navnet sitt etter Arif- og Unge Ferrari-låta «Bulmers».

– Med en gang jeg hørte «Flexnes», lærte jeg meg å spille den på gitar, sier Grif.

– Ja, satt på Nachspiel og spilte den på gitar for å imponere jentene, liksom, sier $wang og ler.

Fungerte det?

– Ja, veldig bra, faktisk.

Foto: Jonas Halse Rygh VENNSKAPLIG KONKURRANSE: Bulmboy$ forteller at de vurderte en beef med NMG for å vise seg frem

Prikkene på Securitasbilen og «fettrævva» Soundcloud-låter

I likhet med sine idoler fra NMG og Nora Collective, er det viktig for Bulmboy$ å representere gjengen sin. Salo forteller at de, sammen med blant annet Gerald Ofori, er med i Bulm – en kompisgjeng på rundt tjue medlemmer. I mange av låtene strør de om seg med referanser som uinnvidde som oss ikke forstår. $wang spør om vi vet hva det betyr når de snakker om tyttebær. Vi innrømmer at vi ikke gjør det.

– Tyttebær er de tre prikkene på securitas-bilen. Det er det ikke så mange som vet om, bortsett fra de som er med i Bulm, forklarer Grif.

Enhver rapgruppe med respekt for seg selv burde selvsagt være en del av et kreativt kompiskollektiv. Selv om ikke alle driver med musikk, backer de hverandre og utveksler idéer innad i gjengen. Coveret til EP-en «BB$» har Gerald Ofori designet.

– Vet ikke om vi hadde starta opp hvis det ikke var for han, egentlig, sier $wang.

– Vel, vi har jo hatt planer siden 9. klasse, innvender Grif.

Da han gikk på ungdomsskolen pleide han å snike seg inn på musikkrommet i friminuttene for å bruke instrumentene. Mens Grif lagde beats i Garageband allerede på ungdomsskolen, lærte Unge Tho seg å spille gitar med rockestjernedrømmen i sikte. Guttene har vært interessert i musikk hele livet, og samtlige i familien til Grif jobber med musikk. Likevel var det ikke suksess på første forsøk da guttene skulle begynne å spille inn låter selv.

– Det første vi lagde, la vi ut på Soundcloud. Vi stod i stua til en kompis og spilte inn med en mikrofon som hadde blitt mista i bakken mange ganger, det var helt krise. Jeg hadde heller ingen anelse om hvordan man mikser vokaler, så resultatet ble «fettrævva». Vi var nok litt sjenerte i starten også - turte ikke å gi alt, liksom. Man hører at vi blir mer selvsikre og tør å ta i litt mer på albumet enn det vi gjorde på EP-en, forteller Grif.

Les også: Pom Poko har sluppet en etterlengtet debut, Birthday

Størst i Norge

Hva er det dere vil oppnå med Bulmboy$ - er det verdensherredømme, nasjonal suksess eller lokal heltestatus som er målet deres?

– Vi skal bli størst i Norge, kommer det kontant fra Unge Tho.

På spørsmål om det er viktigere å bli størst i Norge eller å ha respekt i hjembyen, er gruppa litt delt. Ifølge $wang er det uten tvil viktigst å bli respektert i Trondheim, men Unge Tho er ikke helt sikker på om han er enig.

– Når vi er størst i Norge vet jeg ikke om jeg kommer til å bry meg så mye om Trondheim lenger ass, ha ha.

– Det følger jo litt med da. Hvis vi blir store i Norge, så vil jo folk i Trondheim respektere oss, fordi vi kommer herfra og vi gjør det bra, sier Grif.

Unge Tho er likevel tydelig på at gruppa aldri skal miste sin særegne stil.

– Det viktigste er at vi fortsetter å være oss selv uansett, og gjør vår egen greie. Vi er ikke de neste Karpe, vi er de første Bulmboy$.

Bulmboy$ ligger ikke på latsida etter albumslippet for to måneder siden, og guttene har mange jern i ilden for tiden. Salo forteller at den nye singelen «Bulmmobil» slippes i mars, og en musikkvideo laget i samarbeid med NTNU-studenter er rett rundt hjørnet. Samtidig planlegges konserter både i Trondheim og Oslo etter sommerferien.

De har en trofast kompisgjeng i ryggen, en velbegrunnet og urokkelig selvtillit, og målet om nasjonal dominans klart definert. Bulmboy$ har alle forutsetninger for å ta over landet. La dette være en oppfordring til alle ikke-trøndere om å lese seg opp på lokale kraftuttrykk og begreper, for sjansen er stor for at du kommer til å synge med til Bulmboy$ på en fest i nærmeste framtid.