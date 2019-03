Mac 'n' cheese

Ingen fan av cheesy oppskrifter? Sorry, Mac, her kommer enda en.

Makaroni og ost trenger ikke å være like simpelt og kjedelig som det høres ut. I tillegg til å være selve definisjonen av comfort food, er det også et godt supplement til både kjøtt og kylling. Prøver du å redusere kjøttforbruket? Bland inn ulike grønnsaker som blomkål, sopp, purreløk, paprika eller brokkoli i formen før du setter den i ovnen, så sparer du både oppvask, penger og miljø, uten at det går utover metthetsfølelsen. Prøv deg fram med ulike ostetyper til du har din egen favorittoppskrift. Denne oppskriften består av en blanding av cheddar, blåmuggost, Norvegia og Jarlsberg.

Du trenger: • 6 dl helmelk

• 50 gram smør

• 50 gram hvetemel

• En halv løk

• Et hvitløksfedd

• 200-300 gram makaroni eller annen type pasta

• 150-200 g revet ost (gjerne en blanding av ulike typer)

• Salt og pepper

• En klype revet muskatnøtt

• En liten klype kajennepepper

• Brødrasp eller griljermel (nok til å dekke overflaten)









Slik gjør du: