Tar du utfordringen?

Kjenner du noen kristne? Har du snakket med dem om troen deres? Eller er du ikke nysgjerrig etter å finne ut hvordan de tenker, spør Andreas Brennsæter i dette leserinnlegget.

Nå sitter du kanskje og vurderer om du gidder å lese denne teksten? Har jeg tid til dette? Er det av interesse? Men hvorfor leser du fortsatt? Et eller annet trigget deg til å fortsette og lese. Nysgjerrighet? Nysgjerrighet er bra! På Wikipedia står det at nysgjerrighet oppfattes som drivkraften bak vitenskap og all annen forskning. Så si meg: Hva er du nysgjerrig på å finne ut av? Har din nysgjerrighet gitt deg svar?

Min nysgjerrighet resulterte i at jeg ble kristen! Hvorfor kristen, tenker du kanskje? En skulle tro at mennesker visste bedre, enn å slutte seg til lærdommer som ble nedskrevet for om lag 2000 år siden. Kjenner du noen kristne? Har du snakket med dem om troen deres? Eller er du ikke nysgjerrig etter å finne ut hvordan de tenker? I dagens samfunn opplever mange kristne det som vanskelig å snakke om tro. Folk i dag er ikke interessert i å høre om Jesus og at det kan finnes en sannhet. Men er det egentlig sant? Forholder du deg egentlig likegyldig til Jesus? Enten må Jesus være verdens frelser, eller så må han være en løgner som over 2,4 milliarder mennesker tror på. Jeg tror det første. Kanskje tenker du at jeg er en kristen fordi jeg har vokst opp i et kristent hjem? I så fall har du rett! Jeg vokste opp i et hjem hvor det ble lest fra Bibelen, sunget om Jesus og bedt bønner. Noen vil si jeg ble manipulert eller hjernevasket. Men selv om jeg lærte Bibelen å kjenne, førte ikke dette til at jeg uten videre godtok alt. Tvert imot. Mitt møte med Bibelen skapte en nysgjerrighet til å finne ut hva som er sant og troverdig.

Jeg tror alle mennesker undrer seg over hva som er meningen med livet. Hvor kommer jeg fra? Hvorfor lever jeg? Hva skjer når jeg dør? Den greske filosofen Heraklit skal ha uttalt: «Er vi ikke bevisst vår egen død, er det som å sove!» Er det noe historien har lært oss, er det at alle mennesker må dø. Michael Jackson, John F. Kennedy, Mahatma Gandhi, alle har de dødd. Spørsmålet en kan stille seg er da: «Er jeg bevisst min død?», eller «hva skjer med meg etter at livet her på jorda er over?». Nå sier du kanskje: «Det kan vi ikke vite!». Men har du i det hele tatt forsøkt å finne svar? Før jeg begynte på NTNU jobbet jeg tre år i Forsvaret. Her forbereder vi oss hver dag på en krig som kan komme. Døden vet vi vil komme. Hvor mye tid bruker du på å forberede deg på noe du vet vil skje? I et såkalt opplyst samfunn, undrer det meg at det ikke snakkes mer om meningen med livet og livets utganger. Mon tro om Heraklit ville sagt: «Våkn opp»?

Jeg vil oppfordre deg til å være nysgjerrig. Våg å utfordre dine egne tanker om livet og tilværelsen! Ikke bare godta det andre måtte si om tingenes tilstand. Grav, spør og les! Kanskje kristendommen synes kontroversiell for mange siden den, uten bevis, hevder det finnes objektive sannheter. Vit da at mange slutter seg til teorien om evolusjon, uten å være klar over at denne også opererer med objektive sannheter, i form av konstanter, som ikke kan bevises er sanne. Jeg kan ikke vite hvor din nysgjerrighet fører deg. Men for meg har troen på Jesus gitt håp, glede og fred. Dette er noe jeg ønsker at du også må få oppleve. Er du så vågal at du tør be: «Gud, om du finnes, led meg til sannheten»? Hvem vet hva du vil oppdage? 11. – 17. mars 2019 arrangeres «Skepsisuka» av Norges Kristelige Student- og Skoleungdomslag (eller bare Laget), med ulike arrangement på campusene. Dette er en flott mulighet til å la nysgjerrigheten blomstre!

Tar du utfordringen?