Inderlig, men fortsatt jævlig lei

Kaja Gunnufsen kommer snart med ny musikk. Hun skal bare føde først.

– Er dere klare for litt visepop, roper Kaja lettere ironisk til publikum på Antikvariatet.

Foran et stappfullt lokale erklærer en struttende Kaja at det er skikkelig dritt å være gravid. På den lille scenen, akkompagnert av sin faste medgitarist, klager hun over lite ork og pust. Likevel går konserten knirkefritt, for Kaja kan både synge og sjarmere publikum. Mens hun trakterer piano og gitar, får den «herlige ærlige» artisten fra Ås de oppmøtte til å le både underveis og mellom låtene. Lenge har det vært stille fra Kaja, det er over to år siden siste utgivelse.

Hvorfor reiser du på turne akkurat nå, høygravid?

– Nei, jeg fant ut at jeg må gjøre det nå før jeg føder, hehe, for det blir det lenge til neste gang. Så må jeg jo tjene litt penger før jeg blir mor til to.

Pragmatisk til Nav-penger

Når konserten er ferdigspilt tar Kaja seg god tid til å signere merch, ta bilder og snakke med alle de oppmøtte. Hun har mange dedikerte fans, for til tross for at hun har gitt ut lite musikk de siste årene, er Antikvariatet fylt til randen. Kaja forteller at er gode grunner til at det har vært stille så lenge.

– At jeg er for lat til å skrive er ikke det hele sannheten. Jeg skulle begynt å skrive ny musikk i sommer, men Nav gir permisjonspenger ut ifra det du har tjent de siste seks månedene, og det å skrive låter koster mer enn det tjener inn. Så jeg tok meg en jobb for AKKS i Oslo. Det var en praktisk-pragmatisk løsning, sier hun og nikker istemmende.

På AKKS driver Kaja bandskole for jenter. Selv om hun godt kunne tenke seg å jobbe mer som lærer, trenger ikke fansen å bekymre seg.

– Jeg regner med at jeg begynner å skrive ny musikk igjen for fullt fra høsten av.

Foto: Torgeir Rørvik

Passe kjent, middels student

Dagen etter konserten slår vi følge fra hotellet til Kaja. Det er glatt og sluddete, og mens vi trasker gjennom sentrum forteller Kaja om studietiden.

– Alle fra Ås skulle dra til Trondheim og studere. Det ble den samme gjengen her oppe på en måte. Det gadd ikke jeg.

Kaja studerte heller litt på Blindern i Oslo og bodde et år i København, men føler ikke hun har så mye å vise til fra de tidlige 20-årene.

– Jeg var ikke noe særlig god student. Jeg må på en måte bli litt tvunget med på ting, og det funket ikke på Blindern.

I stedet jobbet Kaja på diverse barer, og fant ikke helt sin hylle før hun slo gjennom med låta «Desp» i 2013. Hun ble raskt populær, og har vært nominert til Spellemannspriser to ganger. Likevel avviser hun at hun er kjendis.

– Jeg føler at jeg er akkurat passe kjent. Det kommer folk på konsertene mine, men jeg får gå i fred på gata. Det virker helt grusomt å være ordentlig kjendis. Jeg er veldig fornøyd med sånn det er nå, i et slags mellomsjikt, forteller hun.

Ung mor – ikke uten Tim

Ikke lenge etter at Kaja slo igjennom som artist, møtte hun Tim. Etter at de kun hadde vært sammen i et halvt år, ble Kaja gravid for første gang. Snart er de foreldre til to. Om det å sjonglere mammarollen og artistkarrieren er hun sikkert på én ting.

– Det har gått bra, men det hadde ikke gått om jeg ikke var sammen med en som også ville være pappa, og som virkelig ville bidra og være til stede. Jeg hadde i hvert fall ikke greid det alene, men jeg hadde nok ikke greid det uten akkurat Tim heller, sier hun og smiler.

Til tross for hårde bud som artist og nevrotiske tekster, er hun ikke spesielt bekymret for penger eller hverdagslige ting. Da er det de store spørsmålene som plager henne mer.

– Jeg blir mye mer stressa for Trump og har mye klimaangst. Det er stort sett sånne ting som holder meg våken om natten. Sånne småtterier tenker jeg at ordner seg.

Natt & Dag er ut

Da Kaja debuterte som artist var det få som var så «herlig ærlige», som hun beskriver seg selv i låtene sine. Nå er det flere artister som synger om depresjon og angst på norsk, og å snakke om psykiske lidelser i sosiale medier har blitt dagligdags.

Hva tenker du om at du var såpass tidlig ute med «trenden» med de personlige tekstene?

– Jeg var kanskje en av de første med å komme med den type budskap på norsk da jeg begynte å gi ut musikk, så jeg var nok et friskt pust. Selv om jeg bare var et produkt av min tid, er det nok flere og flere som driver med den typen tekster i dag.

Hun tror at det kan ha vært avgjørende for hennes gjennombrudd at hun var så tidlig ute.

– Jeg kan ikke skrive sanger om at jeg er singel og på byen nå, når livet mitt faktisk ikke er sånn lenger.

Før fikk du mye tyn for å være så sårbar og banal, men det virker som at ironi og inderlighet har blitt trendy?

– Det er helt klart skjedd et skifte der. De kule gutta er ikke lenger de som jobber i Natt & Dag og er ironiske, kule og kun skal disse alt og alle, istemmer Kaja.

Kaja nevner både tv-serien Skam og Sondre Justad som eksempler på «generasjon inderlig». Samtidig som hun synes det er en positiv utvikling, påpeker hun at det også har gått litt for langt, og nevner blant annet bloggere som nærmest henger ut sine nærmeste.

– Da jeg var yngre kunne det være fristende å skrive om en kjip eks og få med navnet hans, men jeg har nok blitt mye mer voksen og mitt ansvar bevisst. Det kommer ikke noe knausgårdsk fra meg med første, sier hun og ler.

Prosess med ny musikk

På Antikvariatet gir det akustiske lydbildet ellers mer elektroniske poplåter en ny prakt. Hun avviser ikke at det blir mer akustisk framover. Hun jobber mye med melodier og medgir at det kanskje ikke er det første folk tenker på når de hører musikken hennes. På Antikvariatet spiller også Kaja et knippe nye låter til glede for de oppmøtte. Til tross for nytt materiale, vil hun ikke gi ut musikken før hun har et helt album.

– Jeg er veldig fan av albumkonseptet. Et albumcover, et gjennomgående tema. Med Spotify trenger man ikke et helt album lenger, men jeg synes likevel det er fint.

Foto: Torgeir Rørvik

Det første albumet handlet om å være ung, singel og desperat på byen. I det andre albumet lå tematikken rundt det å bli mor. Hva skal det tredje albumet handle om?

– Jeg tror tematikken skal handle litt mer om vennskap, utenforskap kanskje. Mange går med en klump i magen og føler press. Jeg merker det selv når jeg scroller gjennom Instagram. Den ufrivillige følelsen av å gå glipp av det som skjer er ikke bra.

Musikken til Kaja handler mye om private følelser som alle kan kjenne seg igjen i. Likevel bruker hun noen vendinger som er ekstremt tidstypiske, for eksempel referanser til kaffe latte-hysteriet og poking på Facebook. I de nye låtene nevnes blant annet Kardashian-familien.

Kaja bryr seg ikke så mye om at musikken kan framstå som utdatert.

– Jeg tenker litt sånn at det er jo det livet mitt handler om nå, så det er kanskje litt fint at det er et minne fra akkurat den tiden. Jeg har tenkt på at jeg burde skrive mindre om Oslo, at det blir veldig begrenset geografisk. Så liker jeg likevel selv låter som er stedsspesifikke.

Forespørsler om å være mer desp

Føler du selv et press om å tilfredsstille publikum som likte deg som «despe-Kaja»?

– Det hender jeg får meldinger fra unge som oppdager musikken min nå, som kjenner seg veldig igjen i det første albumet. De vil at jeg skal skrive mer om å være singel og desperat.

Det får Kaja til å rynke på nesen.

– Jeg kan ikke skrive sanger om at jeg er singel og på byen nå, når livet mitt faktisk ikke er sånn lenger.

Kaja forteller at hun opp igjennom årene har fått tilbakemeldinger fra anmeldere og lyttere som enten elsker eller hater henne, og at det blir vanskelig å endre noe ut ifra det.

– Jeg kan ikke ta til meg så mye av den kritikken jeg får, sier hun bestemt.

– Sånn sett tror jeg den nye musikken kommer til å fortsette i samme gate.

For til tross for at Kaja nå kan regnes som en suksessfull artist, grunnet nettopp låter om å føle seg deprimert og mislykka, kommer hun ikke til å endre på den tematikken fremover.

– Det er helt tilfeldig at det gikk så bra som det gikk med meg, jeg føler meg ikke suksessfull på den måten. Hadde det ikke vært for tilfeldigheter hadde jeg fortsatt gått på fylla, og vært single og despe Kaja, liksom. Følelsene er de samme.