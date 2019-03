Fem arkitektoniske perler du ikke visste om

Trondheim er et sammensurium av stilarter og byggeskikker. Likevel er det noen bygninger som skiller seg ut.

Vil rive byens flotteste skolebygg

Ladejarlen videregående skole (Det maritime skolesenteret)



Adresse: Ladehammerveien 6



Byggeår: 1957-1964



Arkitekt: Asbjørn Stein

Foto: Mikkel Marhaug

Det ligner aller mest på et skip, den lange bygningskroppen som brer seg utover Ladehammeren. Kanskje ikke så rart siden Ladejarlen videregående ble bygget som et skolesenter for flere av de maritime utdanningsinstruksjonene i byen, deriblant Kokk- og stuertskolen og Statens kjølemaskinistskole. Den fire etasjer høye rotunden fører tankene til et styrhus på et lasteskip, mens lysinnslippene i taket minner om store koøyer.

Bygningskomplekset har et gjennomført maritimt tema med en sjelden detaljrikdom som det knapt nok finnes maken til. Likevel har bygget i flere år stått tomt etter at Ladejarlen videregående ble samlokalisert på Strinda. I november bestemte Trøndelag fylkeskommune seg for at de ville rive denne arkitektoniske perlen til fordel for 200 boliger. Det skapte engasjement, men fortsatt vet ingen hva bygget skal brukes til. En transformasjon til et kunstmuseum ala Henie Onstad hadde vært noe, men hvor pengene til et slikt museum skal komme fra er det ingen som vet.

Trondheims svar på Golden Gate Bridge



Adresse: Skansenbrua



Byggeår: 1918



Arkitekt: Joseph B. Strauss

Foto: Mikkel Marhaug

Noe av det meste imponerende man kan være vitne til i Trondheim er når jernbanebrua på Skansen åpner seg. Da glir det 600 tonn tunge betongloddet ned, og brua vipper opp. Norges lengste klaffebru er en imponerende stålkonstruksjon, konstruert av Joseph B. Strauss – en mann som står bak flere lignende bruer, deriblant Golden Gate Bridge. Brua er 52 meter lang, og stålet er festet med nagler – en teknikk som kom til før sveising ble vanlig. I dag er brua fredet, men togene ruller fortsatt over den kraftige stålkonstruksjonen.

Like norsk som stavkirker og hardangerbunad

Alstadgården



Adresse: Pir 2



Byggeår: 1970



Arkitekt: Arne Flaa

Foto: Mikkel Marhaug

Det finnes ikke noe som speiler den norske folkesjela bedre enn Alstadgården på Brattøra. Liten, sparsommelig og lite planlagt, men likevel forsøkt gjort småkoselig. Den har takterrasse der de ansatte kan ta en grillfest, og flisekunst i trappeoppgangen. En overvektig gås flankeres av en sigarett med armer – et motiv som åpenbart har latt seg inspirere av det maritime.

Alstadgården føyer seg inn i rekken av næringsbygg som ble reist over hele landet på 60- og 70-tallet. Enkle og nøkterne bygningskonstruksjoner kledd med riflede stålplater, som skulle gjøre dem enkle å vedlikeholde. I dag lever Alstadgården farlig, der den ligger i et område som har blitt offer for politikernes smakløshet. Om dette monumentet over norsk næringsbyggarkitektur noen gang skal rives, må kunsten i alle fall flyttes til Trondheim kunstmuseum.

En eksklusiv jappeblokk

Fokus banks gamle hovedkontor



Adresse: Vestre Rosten 77



Byggeår: 1985



Arkitekt: Tore Tønseth for arkitektkontoret Lien og Risan

Foto: Mikkel Marhaug

På et toetasjes element av råbetong hviler en åtte etasjer høy kloss av stål og glass, kledd med anodiserte aluminiumsplater. De grå- og skittenbronsefargede platene pryder flere bygninger fra samme periode. Mange romantikere mener at platene er stygge, men faktum er at de er et eksklusivt bygningsmateriale, som attpåtil er nesten vedlikeholdsfritt. Dessverre ser det ikke ut til at Trondheims bedriftsleder er kvalitetsbevisste nok til å se verdien av denne bygningen. Fokus bank forlot hovedkvarteret på slutten av 90-tallet og i dag står mesteparten av høyhuset tomt.

Intakt 50-talls estetikk

Idungården



Adresse: Olav Tryggvasons Gate 24



Byggeår: 1957-1958



Arkitekt: Bjarne Borgersen

Foto: Mikkel Marhaug

Teak og atter teak. Dette er en hipsters våte drøm. Slanke rekkverk i dette vakre edeltreet bukter seg gjennom de åtte etasjene i Idungården i Olav Tryggvasons gate. Bak panoramavinduer med teakrammer ligger butikklokaler som går over hele to etasjer. Et ypperlig sted for dem som driver mote- og designforretninger.

Idungården ble oppført på slutten av 1950-tallet for forsikringsselskapet Idun og er i dag en av de best bevarte 50-talls fasadene i Trondheim. Her er ikke gamle teakrammer erstattet med sjelløse H-vinduer med oppsvulmede vindusrammer. De originale blågrønne fasadeplatene holder også stand. Kontorene har riktignok blitt gjennomoppusset, men de autentiske trappeoppgangene står der fortsatt som et frosset 50-tall.