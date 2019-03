Det parkspisende universitet bygger skammens bygg!

Argumentasjonen fra NTNU på hvorfor vi skal bygge i høyskoleparken er stadig mangelfull. Det er vel ikke bygg i seg selv som skal skape det yrende livet på campus?

Har du noe på hjertet? Under Dusken tar gjerne imot innlegg fra lesere. Lengde på innlegg er mellom 1800 og 3500 tegn. Vi forbeholder oss retten til å redigere og forkorte innlegg. Send ditt innlegg til debattredaktor@studentmediene.no.

Dersom du har fulgt NTNU sitt campus-utviklingsprosjekt tett har du fått med deg at det er stilt kritiske spørsmål til prosjektet. I fjor forkastet politikerne vinnerprosjektet fra arkitektkonkurransen i 2017 fordi forslaget ikke ga god og bærekraftig byutvikling. Men campusprosjektet står fortsatt på for at Høyskoleparken/ Vestskråningen skal brukes som byggetomt for nye universitetsbygg.

Som student vet du at redelighet, objektivitet og kildehenvisninger er alfa omega når du vurderer og konkluderer. Dokumentene som sendes til politikere mangler faglig etterrettelighet. Ville materialet bestått til en mastergrad? Er det noen som vil sjekke?

NTNU begrunner tomter i parken med «å få store nok klynger», uten at det sies hva som er kriterier for «store nok». Et annet argument er å «knytte universitetet og fagmiljøene bedre sammen», uten at det sies hvordan dette best skjer med bygg, og ikke kan skje på andre måter, uten bygg. 40 000 studenter og ansatte kan uansett ikke sitte inntil hverandre. Er det en objektiv og faglig dokumentert vurdering å si at en avstand på 150 meter mellom Hestehagen og Sem Sælands veg er for lang for «godt tverrfaglig samarbeid»?

Det argumenteres også med at universitets-campus blir mer «urbant» og får mer «byliv» med bygg i parken. «Campus» er latin og betyr åpen plass. Hvem kan tenke seg mer urbane pulserende steder enn London med Hyde Park eller Oslo med Studenterlunden en sommerdag? Det er vel ikke bygg i seg selv som skaper byliv? Det er i gatene og parkene bylivet skjer og folk vil møtes. Som i Vestskråningen for en luftepause i eksamensperioden, over en øl for å feire, for å teste akebakken, ta en treningsøkt eller nyte hengekøya. Vestskråningen kan få mer byliv og urbane aktiviteter om den ikke blir fylt med bygg - framtidas studentaktiviteter vil trenge mer park, ikke mindre!

Er vi naive? Vi lever i den tro at beslutninger i viktige saker tas ut fra kunnskapsbaserte, etterrettelige framstillinger av saken. Men er det sånn? Nei! Nå i april skal bystyret i Trondheim skal ta stilling til «Planprogram for universitets- og campusformål i Bycampus Elgeseter». De som studerer materialet ser at illustrasjoner og utredninger som er positiv for NTNU kommer fram, mens det som påvirker byen og parken negativt, det vises ikke. Styret ved NTNU, som har medansvar for NTNU sitt omdømme, vet byens politikere som har ansvar for god byutvikling og godt hverdagsliv for befolkningen, vet dere studenter som skal bruke campus, hva det innebærer å bygge i Høyskoleparken? Vi vet at bystyret ikke får se hele sannheten. Bryr du deg? Hvem sitt ansvar er det? Tas det en demokratisk beslutning?

Har du noe på hjertet? Under Dusken tar gjerne imot innlegg fra lesere. Lengde på innlegg er mellom 1800 og 3500 tegn. Vi forbeholder oss retten til å redigere og forkorte innlegg. Send ditt innlegg til debattredaktor@studentmediene.no.

i ferd med å miste sitt gode omdømme – å bli «det parkspisende universitet» som bygger «skammens bygg»? Hvem eier sannheten?