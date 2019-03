– Denne bufféen gir meg diabetes

Saltmat koster ekstra på Trondheims desidert søteste buffé.

Like før jul dukket det opp en ny tilførsel til buffélandskapet, nemlig pannekakebufféen på Bær og bar, Bare blåbærs lillebror. Dette ble notert med glede av Piffi og Gastromat som et originalt bidrag til buffékonseptet. Nysgjerrigheten og forventningene løp løpsk. Hva kunne vente dem i en pannekakebuffé? Hva slags pannekaker kunne man velge mellom? Hva slags topping? Serverte de løvtynne crêpes eller kanskje noen solide russiske blinier? Spenningen var til å ta og føle på.

– Er dette alt, utbryter Gastromat skuffet i det de entrer lokalet.

En hyperaktiv femårings våte drøm

Foran dem står det et bord med nesten utelukkende sukkerholdig topping: Nutella, sirup, syltetøy, rømme, karamellsaus, peanøtter, krem og brunost. Men mest overraskende av alt fins det bare én bunke tykke, amerikanske pannekaker.

-– Det blir ikke blinier på oss i dag, kommenterer Piffi skuffet.

De går til disken og ber om hver sin buffé. For 49 kroner ekstra kan de få egg og bacon til, og for 35 kroner oppå det igjen, kaffe med gratis og ubegrensa påfyll. De takker ja til begge deler.

-– En helt grei deal, men jeg håper de ikke er gniene med egget og baconet, sier Gastromat.

-– Og jeg håper de serverer det kjapt, repliserer Piffi.

De finner seg et bord og setter seg ned med hver sin tallerken og en kaffekopp. Egentlig tenker de å vente med å forsyne seg til tilbehøret fra kjøkkenet blir servert, men etter fem minutters venting er de for spente på å teste terrenget. Det får heller stå til at de forsyner seg med dessert før hovedretten.

Streik på kjøkkenet

De kommer tilbake med pannekaker dynka i de tunge, søte toppingene. Piffi har tatt på seg spandeksbuksene, og returnerer med én pannekake med nutella og toppa med nonstop, og en annen med krem, peanøtter og karamellsaus.

Han angrer fort.

-– Denne buffeen gir meg diabetes, sier Piffi og tørker svetten av pannen.

-– Rart at de ikke har noe frukt for å kompensere for sødmen. Og hva med flere typer pannekaker? undrer Gastromat, som savner den mer norske, tynne varianten.

-– Tykke, små pannekaker er en enkel måte å spare inn på tilbehøret, mener han.

Mens insulinet strømmer gjennom blodårene lurer de to anmelderne på hvor det blir av egget og baconet. Det er nå gått 15 minutter. Har kjøkkenpersonalet spontant gått ut i streik? De bestemmer seg for å ta en runde til mens de venter.

-– Merkelig at dette skal ta så lang tid. Det ser ikke ut som noen andre i lokalet har bestilt, heller, sier Gastromat.

-– Et egg tar jo bare noen minutter å steke, og baconet kan man holde varmt i ovnen, sier en løsningsorientert Piffi.

Skuffelsen

Endelig, etter over 25 minutter, kommer serveringen i det de skraper opp siste rest av sirup fra tallerkenen etter andre forsyning. Og akk! Det var som Gastromat fryktet: Ett enslig speilegg, og noen få striper bacon. I det de forsyner seg kommer det dessuten for en dag at Gastromat har fått fire striper bacon, mens Piffi, som skuler sjalu bort på kavaleren, bare har fått tre.

-– Jeg skjønner at de kniper litt på baconet, men et egg koster jo nesten ingenting. For denne prisen er det smålig, sier Gastromat.

Dessuten har de to anmelderne allerede spist seg mette på sukkerbombene i buffeen før servitøren klarte å plassere et skarve egg og litt saltrøyket kjøtt på bordet.

-– Hvis jeg kommer tilbake blir det kun som dessertbuffé, sier Piffi.