Mus oppdaget i Cafe Sito på Dragvoll

Kafeen holder stengt fram til problemet er løst.

Sperrebånd møtte kaffetørste dragvollstudenter ved Cafe Sito tirsdag formiddag, etter at mus hadde blitt observert i lokalene mandag ettermiddag.

Foto: Sigrid Solheim

Direktør Espen Holm for campustjenester i Sit bekrefter at observasjon av mus er årsaken til at kafeen holder stengt.

Les også: Fakturerte reiseregninger til en verdi av 279 812 kroner

– Det ble observert en mus i går ettermiddag. Kafeen ble da stengt, og gårdseier (NTNU) ble kontaktet.

Ifølge Holm skal det ikke være snakk om mer enn én observasjon.

– Boss skadedyrkontroll har foretatt en gjennomgang av lokalet, og det er ikke funnet tegn til avføring, så det er sannsynligvis snakk om ei mus som har kommet seg gjennom ei dør, og blitt tiltrukket av matlukt.

Feller er satt ut og Mattilsynet er rutinemessig varslet. Det er ventet at kafeen åpnes som vanlig i løpet av tirsdag eller onsdag.

Rapido og Sit Kafe holder åpent som vanlig.