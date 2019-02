NTNUI satser tungt på ski

For mange vil studentidrett være en hobby ved siden av studiene, mest for gøy, men ikke så mye mer. For Team NTNUI Sweco er det alvor.

NTNUI Langrenns sponsoravtale med konsulentfirmaet Sweco har eksistert i mange år. Nytt for denne sesongen er Team NTNUI Sweco: Elitesatsingen for studentene som ønsker å satse like hardt på langrenn og studier, og dermed kombinere rollene som toppidrettsutøver og heltidsstudent. Det nye laget spesialiserer seg på langløp, og deltar i Visma Ski Classics denne sesongen.

Visma Ski Classics • Verdenscupen i langløp på ski.

• TV-sendt i 70 land med over 20 millioner seere.

• Cupen har totalt tolv renn, blant annet Birkebeinerrennet og Vasaloppet.

• Rennene er mellom 40 og 90 km lange.





Kilde: NTNUI Langrenn

Profflag av og for studenter

Av alle undergruppene i NTNUI er skigruppa en av de eldste. Utviklingen de siste årene har ført til at nivået i NTNUI langrenn har økt, og behovet for et elitelag har blitt synlig.

– Ideen kom opp i vår etter fjorårets skisesong. Vi hadde hatt en rekke gode resultater gjennom sesongen. Derfor hadde vi lyst til å ta langrennsgruppa et steg opp ved å prøve å få til et profflag, sier lagleder Ole Hulbak, for det nye profflaget.

Med mye kontakt med Sweco og NTNUI i vår, sommer og høst, fikk de i tolvte time til et profflag utelukkende bestående av studenter.

– En litt hårete målsetting for breddeklubben NTNUI, men tiden var inne for å vise at langrennsgruppa har mer enn bare breddeløpere, sier Hulbak.

Høye forventninger

De fleste rennene i Visma Ski Classics foregår i utlandet, og med avtalen får laget finansiell støtte til å delta i verdenscupen i langløp.

– Alle som driver med langrenn kan i utgangspunktet være med, men laget har maksimalt ti plasser, sier Hulbak.

Utøverne som får være med er tatt ut med bakgrunn i tidligere resultater og laget ifølge ham derfor en elitesatsing.

– Med 100 prosent studerende utøvere, vil vi si at resultatene har vært veldig gode, sier Hulbak, før han videre utdyper om sterke resultater fra flere skirenn i Europa i tillegg til at NTNUI har gode plasseringer i NM.

Blant de mange prestasjonene til laget så langt i turneringen har lagutøver Didrik Fjeld Elset tatt seier i sprinten under Jizerska Padesatka i Tsjekkia mens lagkamerat Erlend Nydal nådde 36. plass. Anna Jensen er i tillegg rangert som nummer ni i kampen om den rosa ungdomstrøya i Ski Classics, og fikk en solid 12. plass i La Diagonela. Laget tok også en dobbeltseier under Moonlight Classics i Seiser Alm.

Selv om profflaget er relativt ferskt, mangler verken ambisjoner eller resultater for de grønnkledde. Hulbak forteller om mål om topp 30-plasseringer i verdenscupen i langløp, og topplasseringer i andre nasjonale turrenn.

Ydmyke for studenttilværelsen

KOMBINERER STUDIER MED TOPPIDRETT: Lagmedlemmene i Team NTNUI Sweco er alle heltidsstudenter som konkurrerer mot verdens beste langløpere.

Som profflag konkurrerer laget mot de beste løperne i verden. Det faktum at laget består av heltidsstudenter som skal delta på lik linje med andre toppidrettsuttøvere gjør det ekstra krevende å konkurrere. Laglederen sier at samtidig som de har store ambisjoner, er det en ydmykhet overfor den situasjonen utøverne er i med tanke på kombineringen av studier og idrett.

Lagkamerat Camilla Lie deler Hulbaks tanker om laget. For henne og laget er målet å vise at man kan satse på idrett samtidig som man er student.

– Målet vårt er jo å bli lagt merke til i dette Visma-sirkuset og vise at man kan gå langløp samtidig som man studerer. De fleste av oss går jo ganske tunge studier. Det er veldig mange som driver med idrett som ikke studerer ved siden av, forklarer Lie.

Selv engasjerer Lie seg i linjeforeningen ved siden av studiene og langløpene. Håpet hennes er å få enda flere til å studere samtidig som de går på ski.

– Det ville vært gøy å få enda flere til å studere samtidig som de går på ski. At det er lettere å vise folk at det er et alternativ å kombinere studiene og idretten, utdyper hun.

Hulbak forklarer derimot at det å kombinere studier med elitesatsing på ski ikke kommer uten sine små utfordringer.

– Med fulltidsstudier kan vi ikke trene like mye som de beste i verden, men vi får inn så mye trening som mulig. Anslagsvis har de fleste på laget seks til ti økter i uken, og rundt 600 treningstimer årlig, sier Hulbak.

Laget vil gjerne ha et tett forhold til NTNU, noe de tror kan bidra til å optimalisere prestasjonen i sporet.

– Vi har hatt kontakt med NTNU om et framtidig samarbeid. Vi er det eneste laget bestående av studenter, og vi ønsker å bruke kunnskapen NTNU har til å hente sekunder i skiløypa, sier Hulbak.

Det grønne toget

Team NTNUI Sweco • Verdens første profflag i Ski Classics tilhørende et universitet.

• Sponset av Sweco.

• Utøvere velges av NTNUI Langrenns uttakskomité basert på resultater og motivasjon.

• Har som mål å vise at det er mulig å kombinere studier og elitesatsing på ski.





Kilde: NTNUI Langrenn

Avtalen med Sweco om å støtte elitelaget strekker seg i utgangspunktet kun ut denne sesongen. Allikevel er Hulbak trygg på at samarbeidet vil fortsette.

– Vi har en årsbasert kontrakt med Sweco. Det vil si at laget i utgangspunktet bare er sikret drift ut denne skisesongen, men vi ønsker og tror at Sweco vil fortsette samarbeidet og sikre lag kommende sesonger også.

Selv har Lie troen på at laget kan komme enda sterkere tilbake neste år med mer definerte mål hvis samarbeidet med Sweco fortsetter.

– Hvis Sweco blir med videre vil vi først og fremst ta opp et lag tidligere på sesongen. Da vil jeg tro det blir tatt ut i mai og kanskje at noen nye får muligheten til å bli med i august, slik at det blir et prosjekt hvor man kan trene lengre, sier hun.

Hulbak understreker videre at samarbeidet med rådgivningsvirksomheten har mye å si, for laget, NTNU og Trondheim som studieby.

– Det vil bety et nytt år som profflag. Vi tar med oss mye erfaring fra årets sesong, som er lagets første i Ski Classics-sirkuset. Etter at flere har fått med seg dette laget for studenter i Trondheim, håper vi at NTNU kan trekke flere studenter som har lyst til å satse på langrenn og langløp for Team NTNUI Sweco. I så måte kan laget bli et trekkplaster for mange til å begynne å studere i Trondheim, sier han.

På denne måten tror de at de kan få flere satsende langrennsløpere inn i klubben og få til et enda sterkere lag kommende sesong.

– Vi ønsker å vise at det er mulig å kombinere fulltidsstudier med topprestasjoner i idretten. Det grønne toget, som vi kaller oss, skal bli sett på som et lokomotiv som er vanskelig å henge på i løypa!