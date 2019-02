Over alle forventninger for Studentlekenes 20-årsjubileum

Studentlekene, som ble arrangert fra 20. til 24. februar, er ferdig for denne gang. Med 1 945 deltakere har lekene satt ny deltakerrekord, og dermed blitt større enn OL på Lillehammer.

Årets leker hadde hele 1 945 deltakere fordelt utover 225 lag, hvor 873 av deltakerne var kvinner og 1072 var menn. Det er ikke bare flere deltakere enn de forrige Studentlekene, men også mer enn 200 deltakere enn vinter-OL på Lillehammer i 1994, som bestod av 1 737 konkurrerende utøvere.

Leder Hallvard Skrede for Studentlekene er personlig storfornøyd med årets Studentleker.

– Vi arrangerte flere idretter enn tidligere, det var flere deltakere og alle arrangementene gikk mer eller mindre som smurt. Deltakernee var overveiende fornøyde. De frivillige la ned en rå innsats og tilbakemeldingene fra dem har vært utelukkende positive, miljøet innad har vært topp og folk har kost seg på vakt, sier Skrede.

Skrede tror mye av årsaken til suksessen kan skyldes en av årets nye idretter, cagefotball, hvor NTNUI Damer 2 kunne skryte med både gull og tittelen som «beste studentmester». Tittelen som studentmester er forbeholdt vinnerne av de ulike konkurransene, og det var det ikke mangel på i år fra NTNUI sin side.

Vant medaljer og titler i flere idretter

Foto: Michael Schult Ulriksen

– Det er mange som har imponert i år. Damene i cagefotballen gjorde det sterkt, håndballjentene og guttene var nære seiere, de endte opp med sølv, men det er absolutt store prestasjoner i det nasjonale studentmesterskapet. Basketlagene imponerte ikke bare i hallen, men også på banketten. Det var artig å se, forteller Skrede.

Det er derimot ikke bare medaljer de ulike lagene har vunnet. Flere av lagene til NTNUI vant også tittelen som «beste studentmester» i de ulike idrettene, hvorav flere også hadde vunnet tittelen under tidligere leker.

I 2017 stakk NTNUI av med seieren i både dame- og herreklassen i Lacrosse. I år klarte damelaget å gjenta suksessen mens herrelaget vant en medalje i bronsefinalen. NTNUI Shakers gjentok også suksessen som Norges beste studentlag i basket for damer, etter å ha vunnet tittelen under fjorårets Studentleker i Tromsø.

– Det er mange som skulle vært løftet fram som gode idrettsutøvere, men listen er lang. Roing stilte sterkt på stafett med full pall for jentene. Jeg tar av meg hatten for dem, sier Skrede.

Les også: Dragvoll er forvirrende selv for orienteringsløpere

Stor suksess under SL-trippelen

Tradisjonen tro ble SL-trippelen arrangert i år også. I løpet av tre dager fikk deltakerne prøve seg på både innendørsorientering, 2000 meters roing og tre- og femmil i langrenn. Deltakere fra NTNUI kunne si seg fornøyd med seiere i flere av klassene i alle idrettene.

Blant deltakerne var Elise Langkaas, som ble kåret til ny studentmester i Damer langdistanse, og Anna Ulvensøen, som tok gull i Damer normaldistanse. Langkaas beseiret Ulvensøen med en margin på to minutter og 25 sekunder. Langkaas er selv begeistret for seieren.

– For min del var jeg veldig spent da jeg la ut på 3-mila og visste jeg hadde mange sterke konkurrenter jagende bak i feltet. Med skikkelig påskeføre ble det en seig tur, men først og fremst var det veldig gøy å delta. Det var selvfølgelig veldig stas å gå av med seieren, forteller Langkaas.

Les også: NTNUI feiar andre av bana

I normaldistanse beseiret Ulvensøen Langkaas med en margin på drøye tre sekunder.

– Det var gøy å vinne normaldistansen, og jeg var heldig med å ha marginene på min side. Jeg gikk ikke karusellrennet til NTNUI før i år, så jeg hadde litt for høy tro på meg selv og åpnet knalltøft. Det ble litt for tøft etterhvert, så det var derfor var det deilig at sekundene gikk riktig vei for min del. Den avsluttende tremila var veldig fin, men også veldig tung. Det veldig stas å få medaljen på banketten, forteller Ulvensøen.

Ulvensøen kan i tillegg til gull i normaldistansen skryte på seg en femteplass i dameklassen i både innendørsorientering og roing. Hun deltok i tillegg for Ullers og Skipp Roklubb i romaskinstafett hvor laget nådde åttendeplass.

– Jeg storkoste meg på alle dagene i SL-trippelen. Jeg er egentlig orienteringsløper, men det var innendørsorientering jeg gjorde det dårligst på av konkurransene i trippelen. I 2000 meter roing tror jeg nesten vi som ikke er roere har en fordel, for vi aner ikke hvor brutalt det er før vi starter og gruer oss ikke like mye. Det var veldig gøy og masse syre, forteller Ulvensøen.