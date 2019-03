Hajk sprer varme i Klubben

Det var en kraftfull og mektig følelsesladet opplevelse å bevitne Hajk fredag kveld.

Oslo-bandet har siden sitt debutalbum i 2017 blitt et større navn innen indiepop-sjangeren i Norge. Det er med deres siste utgivelse, albumet Drama, ferskt i minne vi tar imot Hajk i Klubben fredag kveld. Albumet Drama byr på flere følsomme og smertefulle låter, sammen med et knippe dansbare og livlige bidrag. Forventningene for kvelde er dermed at det kommer til å bli en følelsesrik opplevelse. Hajk blir tatt varmt imot av publikummet på Klubben, og det hele får en knallstart med «Dancing Like This», en bekymringsløs låt vi først fikk høre som singel i fjor høst.

Vi får gjennom konserten en god blanding av gamle hits, og låter fra Hajks siste studioalbum. Det skal ikke mye til før Hajk har sjarmert publikum i senk med sin evne til å føre Klubben inn i en drømmende og deilig atmosfære. Vokalistene Preben Sælid Andersen og Sigrid Aase er dyktige formidlere av det vide spekteret av følelser som låtene deres byr på, for ikke å snakke om hvor godt de harmonerer med hverandre. Låta «Get It Right» er til tross for sitt dempede lydbilde en skikkelig funky og deilig låt. Min personlige favoritt, «Breathe», er ei låt jeg på forhånd har gledet meg mye til å høre live. Det er som forventet en kraftfull og mektig opplevelse, mye på grunn av Aases store vokalprestasjoner.

Hajk imponerer stort med sin smittsomme energi og engasjement. Jeg minnes sist gang jeg så bandet på Studentersamfundet våren 2017 og legger uten tvil merke til at de har utviklet seg mye siden den gang. De stråler av selvtillit og kvalitet, samtidig som de framstår som en jordnær og ydmyk gjeng. Om du kjenner til den gode følelsen av at konserten du er på er eksklusivt for deg, og at det er kun deg og bandet som eksisterer på hele jorda i den timen de står på scenen, ja, vet du hvordan jeg hadde det denne kvelden.