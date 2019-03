Fremdeles ingen fulltreffer fra 2 Chainz

Trap-veteranen overbeviser ikke 100 prosent med sitt nyeste album.

Takket være legendariske gjestevers på tidløse bangers som Drake’s «All Me», Kanye West’s «Mercy» og Travis Scott’s «3500», har jeg etter hvert begynt å forvente store ting når jeg hører 2 Chainz annonsere sin tilstedeværelse ved å rope sitt eget navn på en låt. Det har likevel blitt en del skuffelser opp igjennom åra, for i albumformat har han sjeldent nådd helt opp for min del.

Rap Or Go To The League er oppfølgeren til det anerkjente Pretty Girls Like Trap Music fra 2017. For dem som forventet at 2019 var året der 2 Chainz endelig ville levere det perfekte trap-albumet, vanker det en skuffelse. Det er absolutt mye bra produksjon og en del godt leverte vers å hente her, og ihuga fans vil helt klart kunne kose seg med store deler av Rap Or Go To The League. Likevel må jeg med tungt hjerte melde at albumet dessverre ikke skiller seg ut i den grad som må til for å unngå å drukne i havet av middels god hip hop.

Albumet er gjestet av et knippe velkjente artister, som i varierende grad bidrar til å bedre helhetsinntrykket. Jeg er i beste fall ambivalent til Kendrick Lamar sitt vers på «Momma I Hit A Lick». Ariana Grande’s opptreden på «Rule The World» derimot, hever den i utgangspunktet gode låta et par ekstra hakk. Denne befinner seg, sammen med blant annet «Money In The Way», i kategorien «sanger jeg kommer til å høre på igjen». Det gjelder dessverre ikke alle sporene. «High Top Versace» med Young Thug og “I’m Not Crazy, Life Is” med Chance The Rapper og Kodak Black, for eksempel, vil neppe figurere på mine spillelister I framtiden.

Det er definitivt nok minneverdige øyeblikk her til å redde albumet fra middelmådighet, men den karismaen og egenarten som vi alle vet at han besitter, uteblir dessverre på mange av låtene. Jeg må enn så lenge motvillig godta at 2 Chainz fremdeles fungerer best som en feature.