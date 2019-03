Camping i verdens største landsby

Sebastian Bragstad mener en kan komme langt i livet bare ved å ikke være et rasshøl.

• Navn: Sebastian Bragstad.

• Alder: 28 år.

• Yrke: Daglig leder på Trondheim Camping.

• Favorittmat: Kjærestens lasagne.

• Hobby: Munnspill.



Han spiller munnspill, elsker tørre vitser og barten sin. 28 år gamle Sebastian Bragstad kommer fra Trondheim og ble i januar daglig leder på Trondheim Camping. Målet i livet er likevel å kunne leve av å lage film.

Med hawaii-skjorta smelter Sebastian rett inn på campingen og passer på at snurren i snurrebarten er perfekt til enhver tid.

– Jeg har alltid hatt lyst på bart. Det er bare flaks at jeg er trønder, det gjør barten litt mer tilgivelig.

Når Sebastian ikke er på campingen, spiser han helst kjærestens lasagne. Når vi spør ham om han har en favorittfilm eller serie nekter han å svare, men vi kommer til et kompromiss og han forteller at The Big Lebowski er den filmen han har sett flest ganger. Han har en solid samling hawaii-skjorter og i dag har han på seg sin eldste.

Helt siden Sebastian var ung har han alltid gjort sin egen greie, han har alltid hatt mange venner og streber etter å være snill og grei med alle. Han drev med rollespill og filmskapning, og det viste seg å bli hans store lidenskap.

Foto: Torstein Olav Eriksen Sebastian beskriver Trondheim Camping som først og fremst en bar, hvor du kan spille minigolf. Hele lokalet er innredet som en god gammeldags camping.

Lidenskap for film

Da han var tretten år begynte han med levende rollespill, og på hans første samling var han for ung og måtte ha med seg pappa. Han driver fortsatt med levende rollespill, og for ikke lenge siden var han med i et rollespill sammen med selveste Stian Blipp.

For Sebastian er rollespillet en måte å koble ut resten av verden, og kun leve i fantasiverdenen.

– Det er den ultimate ferien. Du kan gjerne sitte på stranda på Granca og sippe mimosas, men problemene dine forsvinner ikke. Når du setter deg inn i et helt annet univers forsvinner alle problemene for en liten stund, sier han.

Han innså fort at det vil være vanskelig å kunne leve av å være skuespiller, derfor har han dyrket interessen for manus og regi.Sebastian gikk medier og kommunikasjon på videregående for å få drive med film-skaping. Da han skulle velge videre studier var det ingen tvil – filmproduksjon. Til hans skuffelse var karaktersnittet høyt på filmproduksjon, men han kom inn på filmvitenskap. Uansett stoppet det han ikke fra å gjøre det han egentlig ville.

– Jeg møtte opp på forelesningene på filmproduksjon i et halvt år, selv om jeg ikke gikk på linja, forteller Sebastian.

Til slutt sto han på flere oppropslister og var en del av klassen. Det ble oppdaget at han egentlig ikke var en del av klassen når eksamen sto for tur. Han fikk tilbudet om studieplass hvis han var førstemann på ventelisten, dessverre var Sebastian nummer to.

Drømmen om filmproduksjon på Dragvoll ble ikke en realitet, men heldigvis fantes det andre alternativer. Han begynte på filmlinja på det som vi dag kjenner som Høyskolen Kristiania i Kjøpmannsgata. Sebastian har frilanset, hatt praksisjobber og jobbet for ulike firmaer. Men fellesnevneren er at ingen kunne tilby fast arbeid.

– Jeg setter pris på å kunne kjøpe mat, derfor så jeg meg nødt til å søke jobb utenom filmbransjen, sier han.

Bartenderen Sebastian

Sebastian ble så bartender og har jobbet på flere restauranter og utesteder i Trondheim. Han har vært innom Mormors Stue, Sot og Døgnvill. Det Sebastian er best på, er ikke å mikse drinker, men å være en jovial kar bak bardisken.

– Jeg er nok ikke den beste bartenderen og jeg forsov meg stadig. Jeg forsov meg til et ettermiddagsskift som starta klokka seks en gang, innrømmer Sebastian.

Foto: Torstein Olav Eriksen I januar i år tok Sebastian over jobben som daglig leder på Trondheim Camping.

Det kostet ham jobben på både Mormors Stue og Sot. Sebastian har mange venner, og forsøker alltid å være behjelpelig når noen trenger hjelp. Viktigst av alt for ham er å være en jovial type, og det er nettopp dette som gjorde at Sebastian i dag er daglig leder på Trondheim Camping.

I begynnelsen av 2018 kom camping-konseptet til Trondheim, og det finnes også campinger i Oslo, Drammen og Tromsø.Sebastian beskriver utestedet som først og fremst en bar, hvor du kan spille minigolf. Det er uformelt, og hele lokalet er innredet som en god gammeldags camping.

Da Sebastian jobbet på Døgnvill som bartender ble han anbefalt til jobben som daglig leder på Trondheim Camping. Ikke på grunn av hans bakgrunn fra bransjen, eller hans evner som bartender, men fordi han ble anbefalt av mange som synes Sebastian er en kjernekar.

– På intervjuet var jeg helt ærlig og sa at jeg ikke kan noe om å være daglig leder, men at jeg har et stort nettverk som kan bidra til oppstarten. Jeg foreslo for dem at de ikke ansatte meg som daglig leder, men heller som barsjef og det var det som skjedde, forteller han.

Siden våren 2018 fikk Sebastian opplæring i å være daglig leder samtidig som han jobbet som barsjef. I januar i år tok han over jobben som daglig leder på Trondheim Camping.

En inkluderende camping

Sebastian er født og oppvokst i Trondheim og elsker byen. Han kaller byen for verdens største landsby, der alle kjenner alle.

– Det er stort nok til å ha det meste uten at du forsvinner i mengden.

Dette fellesskapet er noe som har betydd mye for Sebastian. Både gjennom nettverket som gjorde at han ble daglig leder på Trondheim Camping, men også muligheten til å hjelpe andre og løfte dem opp og fram.

– Ingen mann er en øy. Vi er alle avhengige av hverandre. Jeg ville ikke vært her i dag hvis det ikke var for folkene rundt meg.

For ham er det viktig at alle får bli med og at en bidrar med å hjelpe de rundt seg så godt en kan.

– Jo mer du gir, jo mer får du, fastslår han.

Foto: Torstein Olav Eriksen Hele livet han Sebastian vært en inkluderende kar, og dette har han videreført til Trondheim Camping.

Hele livet han Sebastian vært en inkluderende kar, og dette har han videreført til Trondheim Camping. På Trondheim Camping står inkludering og kos øverst på lista. Det skal være koselig å være på campingen og alle skal få bli med. Når noen havner utenfor, om det er enkeltpersoner eller grupper, trår campingen inn og tar dem inn i varmen. I desember støttet de opp under sykepleiere over hele landet.

Det ble en mediestorm i fjor da det viste seg at Frps stortingsgruppe brukte nesten 27 000 kroner per hode på fest og moro i julebordsesongen. Samtidig kom det fram at mange sykepleiere over hele landet betalte sitt eget julebord. Sykepleiere er ikke alene om dette.

Derfor valgte Trondheim Camping sammen med resten av campingene i landet å tilby alle sykepleiere gratis minigolf i hele desember.

– Sykepleierne tar vare på oss og gjør en utrolig viktig jobb. Derfor mener jeg at vi også må ta vare på dem, selv om det bare er en runde minigolf, sier Sebastian.

På selveste valentinsdagen slo Trondheim Camping til igjen. For å inkludere de som kanskje følte seg ensom, fikk alle som møtte opp på campingen alene på valentinsdagen en runde gratis minigolf.

– Det er noe fantastisk egoistisk med å hjelpe andre, sier han.

Støtter hverandre

Sebastian mener det er viktig å se hverandre og ikke sitte på hver sin haug å forsøke å bygge opp seg selv og sin bedrift. Derfor hjelper han ikke bare sykepleiere og single på aller hjerters dag, men også andre bedrifter og utesteder i Trondheim. Trondheim Camping, Prisløs og Tyven er noen av dem som støtter hverandre. Gjennom sosiale media løfter de hverandre og snakker varmt om hverandre.

Sebastian omtaler gjenbruksbutikken Prisløs som campingens bestevenn. De møter opp på hverandres arrangementer og fra tid til annen deler de også lokaler. Ved flere anledninger har Prisløs hatt vintagemarked på campingen der de viser fram gamle, brukte skatter.

– Klærne passer perfekt inn på campingen, noen ganger har de med seg grilldresser og det er jo ingenting som passer bedre enn det, sier Sebastian.

Dette fellesskapet er som nevnt, det som gjør at Sebastian føler at Trondheim er verdens største landsby.

– Vi må styrke hverandre og alle må heie på hverandre.

Gresset er alltid grønt på campingen

På campingen skal du kose deg, og her er gresset alltid grønt. Du kan spille et slag minigolf sammen med venner, eller møte opp helt alene og få nye venner. Det er en uformell plass der du får øl på boks og vin i melkeglass.

– Noen har spurt om å få et vinglass. Da svarer jeg «Nei, du er på camping nå».

Det er liten tvil om at Trondheim Camping som åpnet i begynnelsen av 2018 har blitt et populært utested i Trondheim. Under Adresseavisens Ut-Awards stakk Sebastian og resten av gjengen på Trondheim Camping av med prisen som årets nykommer.

– Jeg begynte å gråte da vi vant, og jeg ble så stolt av alle som jobber for å gjøre campingen til det den er, forteller Sebastian.

Foto: Torstein Olav Eriksen På campingen skal du kose deg, og her er gresset alltid grønt.

Det har vært lange timer og mye arbeid for å bygge opp campingen, og i det siste har Sebastian nærmest bodd på jobb.

– Det er nydelig å bli kåret til årets nykommer. Det er en enorm anerkjennelse for jobben vi har gjort.

Han er takknemlig og lykkelig for å være der han er i dag. Selv om veien har vært kronglete og han føler å ha snublet i oppoverbakke dit han er i dag.

– Det er utrolig hva du kan få til bare ved å ikke være et rasshøl, forteller Sebastian.