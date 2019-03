Fra nørds til verdensturné

Fra å være ensomme freaks som ingen visste hvem var, til å selge ut i Japan. Med vondt i hjertet setter Razika snart et midlertidig punktum.

De startet et band for å gjøre noe som ingen andre gjorde. De har brukt sin stemme og tatt standpunkt i viktige saker. De har mottatt drapstrusler og blir alltid utsolgt i Japan. Men først og fremst er Razika en gjeng veldig, veldig gode venninner. Maria Råkel, Marie Amdam, Marie Moe og Embla Karidotter startet bandet Razika en høstdag i Bergen i 2006. 13 år senere spiller de i Storsalen på Studentersamfundet i Trondheim, for første gang.

– Jeg elsker Trondheim, første gang jeg var her sammenlignet jeg byen med Venezia, sier Karidotter.

Ensomme freaks

De var ikke de kuleste jentene på skolen, men kanskje heller de som var litt annerledes enn alle de andre, noen som ikke passet helt inn.

– De andre ville gjøre det bra på skolen og drikke seg dritings på fotballbanen i helgene. Da noen fikk nyss om at vi hadde startet å drikke ble de sjokkert, sier Karidotter.

Amdam, Råkil, Moe og Karidotter hadde andre interesser, og ville sjeldent være med på det de andre gjorde. De hadde et felles ønske om å være i et band, som endte med dannelsen av Razika i 2006. Selv om de ikke passet helt inn visste de at de gjorde noe som var mye kulere enn det de andre drev med.

– Vi var litt ensomme freaks, og det var egentlig ganske fint, sier jentene.

LES OGSÅ: Kaja Gunnufsen kommer snart med ny musikk. Hun skal bare føde først.

Revenge of the nerds

Seg imellom kalte de en av turneene deres for «revenge of the nerds». Under turneen merket de at mange av de som hadde ertet dem, samt hemmelige forelskelser som ikke visste hvem de var, kom for å se bandet. Mange av dem var store fans av Razika. Karidotter forteller om et møte med en av hennes forelskelser fra ungdomsskolen etter en konsert.

– Han kom bort til oss for å hilse, og lurte på om jeg husket ham. Men da jeg spurte om han husker meg, kunne han ikke navnet mitt, bare Razika.

Nå sto i tillegg den populære jentegjengen fra ungdomsskolen fremst på konserten og kunne alle tekstene.

– Det var skikkelig revenge of the nerds, det var veldig gøy, sier Karidotter

Big in Japan

Det har vært en spennende reise for Razika, og de sitter igjen med unike opplevelser som de ikke ville vært foruten. Bandet har vært over hele verden, deriblant Texas, Japan og Cuba. Og Razika, til tross for norske tekster, er veldig populære i Japan.

– Det finnes to coverband i Japan som har covret alle låtene våre, sier Karidotter. Razika selger alltid ut albumene sine på første dag i landet, og japanske fans har lært seg å snakke bergenser.

– Vi hadde en veldig merkelig konsert der alle fikk manikyr samtidig som vi spilte. Vi sa til hverandre at dette var helt sykt, og plutselig ropte det noen fra publikum på kav bergenser «ka e sykt?», sier Karidotter.

Foto: Torstein Olav Eriksen Det har vært mange minnerike stunder som Razika, men også noen svært krevende.

Fans og fiender

Det har vært mange minnerike stunder som Razika, men også noen svært krevende. Bandet ønsker å bruke stemmen de har for å fremme viktige saker, men det har ført med seg kritikk. I 2016, da de fremmet sine meninger om Israel og Palestina i en demonstrasjon, endte det med drapstrusler. Og Erna Solberg har beskrevet musikken deres som «naiv jente»-musikk.

– Vi mener det er viktig at vi som band har en offentlig stemme, står fram og sprer vårt budskap, sier Råkil.

Som unge artister har kritikken formet dem og gjort dem tøffere. Det har fungert som bensin på bålet. – Vi føler det har gitt oss mer respekt, det at vi tør å reise oss og ta standpunkt, sier Amdam.

Den politiske stemmen kommer ikke like godt fram i musikken, mye fordi de synes det er vanskelig å skulle skrive om et betent tema uten å virke naive. De har derimot klart å flette inn noen av sine feministiske standpunkt i sangtekstene.

Over for Razika

Helt fra de var i tenårene har jentene vært en del av Razika, og bandet har vært en sentral del av deres oppvekst.

– Jeg kan ikke tenke meg noe annet jeg heller ville gjort, sier Moe.

Etter 2019 setter hun og de andre i bandet et midlertidig punktum for gruppa. Framover vil de følge sine egne drømmer, men utelukker ikke at Razika kommer tilbake en gang i framtiden.

– Vi mangler motivasjon for å fortsette, og den siste platen var utrolig slitsom å lage, sier venninnene.

Arbeidet med det nyeste albumet tok lang tid, og det var ikke lenger like morsomt som det hadde brukt å være. Derfor bestemte de seg for at Razika skulle ta en pause.

– Vi gjør det av respekt for våre fans. Vi kunne fortsatt, men det ville tatt veldig mange år før det hadde kommet ny musikk, sier Råkil.