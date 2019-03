Med komiske skurker og rørende kjærlighetshistorier leverer Høiskolens Chemikerforening en knallsterk musikal i årets utgave av Chemikalen.

Musikalen starter med en aldri så liten konsert med foreningens eget kor, før historien om den unge kjemistudenten Espen introduseres. Espen var syk under fadderuka, og gikk derfor glipp av muligheten til å få seg nye venner i studentbyen. Allerede under åpningsnummeret, skrevet på melodien til John Newmans «Love me again», bestemmer han seg for å søke seg inn i Kjellerstyret. Dette fører til at han både får nye venner, nye fiender, og kanskje opplever litt romantikk?

Skiller seg ut blant studentrevyene

Chemikalen er en annerledes revy sammenlignet med de andre studentrevyene, i og med at det er en musikal. Det gjør ikke at det mangler på komedie, stereotyper eller interne vitser. Dette bæres effektivt fram med en god og tydelig historie, som det ikke er noe problem å henge med på til tross for 13 ulike roller på scenen. Karakterene er nemlig så godt gjennomførte, med både tydelig bakgrunnshistorie og motivasjon, at det aldri er noen tvil om hvem de er og hva deres rolle i historien er.

Generelt er det svært gode skuespillerprestasjoner i Chemikalen. Alle roller er overbevisende, og det er veldig få anledninger hvor jeg stusser over manus eller malplasserte replikker. To skuespillere stikker seg særlig ut med overbevisende prestasjoner, som like så godt kunne funnet sted på nasjonale teaterscener: de to halvtvilling-skurkene (eller skal vi kanskje si Skrukene) Harry og Hariett. Duoen er glimrende både i spill og sang, og bidrar med en drivende kraft gjennom hele forestillingen. Både sangnummeret «Utestedbanden» og «Mesterplan» skulle jeg gjerne ha sett igjen.

Presenterer et rikt persongalleri

De to skurkene er ikke de eneste minneverdige karakterene. Vi møter også en jovial og poetisk vaktmester, og et knippe karikerte men troverdige stereotyper, som indøk-trekløveret i Kjellerstyret. Deres inngangslåt, «Styrer hele gløs», på melodi til Backstreet Boys' «Everybody», er en soleklar publikumsfavoritt. Dette nummeret er også et av mange som gjennomføres med ypperlig komponert dans og imponerende kompetente dansere. Jeg kan utover dette røpe øyeblikk med gåsehudstemning, som i Romeo og Juliet-historien satt til Coldplay-låta «The Scientist». Selv om historien blir en smule for sukkersøt for meg, må jeg innrømme at hårene reiste seg av det snedige fremstilte samspillet.

Revyen kan også flagge med et egenskrevet nummer, både melodi og tekst. Dette er nytt for årets Chemikal, til publikums store begeistring. Generelt er tekstene gode, og alt av låtmateriale er tydelig og enkelt å få med seg, da publikum får utdelt et eget sanghefte med alle revyens tekster. Dette bidrar til mer allsang, men det er samtidig litt forstyrrende, og mange blir sittende og titte ned i heftet under numrene.

Brenner opp litt tidlig

Selv om låtvalg til musikalen er variert og godt strekker ikke bandet helt til, med både sure toner og dårlige innganger i sangnummerne. Det kan også nevnes at kruttet brukes litt opp i første akt. Samtidig blir andre akt litt tung, med tre ballader og minst to sanger som kan forstås som avsluttningslåter, noe som gjør finalen litt klumsete. Overgangene mellom scenene er litt ukoordinerte, med mange inn- og utganger av skuespillere samt flytting av dører og tavler frem og tilbake på scenen. Dette skjer samtidig som det generelle tempoet i sketsjene godt kunne vært skrudd opp et par hakk, selv om det er fint at de på denne måten alltid gir publikum tid til å puste ut.

Når det er sagt er dette både en morsom og underholdene revy. Den spiller på absolutt alle klisjeene, men det fungerer selv på publikummet som kanskje ikke vanligvis vanker i de Moholt-kjellerene eller deltar i linjeforeningen. De får et innblikk i hva kjellerne er for noe, hvor viktig det er for linjeforeningene og hvor vanskelig de kan være å drifte. Alt i alt, dette er absolutt en revy som vil stå sterkt i årets kavalkade.