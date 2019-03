Samfundsmøte flyttes på grunn av Karpe

I uke 11 holdes samfundsmøte på torsdag, ikke på lørdag.

Samfundetleder Eirik Sande uttaler at samfundsmøtet flyttes på grunn av Karpes konsert på lørdagen.

– Dette er en så stor produksjon at samfundsmøtet må flyttes til torsdag for å få det hele til å gå opp.

Sande poengterer at dette ikke blir en fast ordning.

– Dette blir et engangstilfelle. Det å skulle holde samfundsmøte i Storsalen samtidig som at Karpes konsert skal rigges opp og ned lar seg bare ikke gjøre.

Omhandler Kinas framtid

Samfundsmøtet vil ta for seg Kinas rolle i internasjonal politikk i årene framover, så vel som overvåkning og hva som kan komme til å skje dersom president Xi Jinping nekter å gi fra seg makten. I panelet vil det sitte to eksperter i øst-asiatisk politikk: forfatter og førsteamanuensis Marc Lanteigne ved Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning ved UiT og professor Paul Midford ved Institutt for sosiologi og statsvitenskap ved NTNU.

Det er fri inngang til møtet for alle medlemmer ved Studentersamfundet, i motsetning til Karpe, som er utsolgt. Møtet vil foregå på engelsk.

