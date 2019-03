Markering av kvinnedagen i Trondheim

«Kamp mot all kvinneundertrykking!» og «Vårt liv! Vår kropp! Fortsatt selvbestemt abort!» er hovedparolene for markeringen av 8. mars 2019.

Torsdag kveld er det 1000 påmeldte og 2000 interesserte på Facebook-arrangmentet for markeringen av kvinnedagen i Trondheim, som starter 16.30 i Tordenskjoldparken.

Folketog, sang fra Svartlamon Damekor og indignerte appeller, er noe man kan forvente av fredagens markeringen av den internasjonale kvinnedagen.

Fiffi Ndirira Mukwege Namugunga er søsteren til mottakeren av Nobels fredspris 2018, Denis Mukwege. Hun skal holde appell om økonomisk frihet og likestillingens betydning for bekjempningen av seksualisert vold mot kvinner. Den brutale tematikken ble for alvor satt på dagsorden av Nobelkomiteen, da Nadia Murad og Denis Mukwege vant fredsprisen.

Vibeke Løkkeberg skal også tale. Hun var en viktig representant for abortkampen på 70-tallet og jobber i dag med å styrke kvinners posisjon i det offentlige ordskiftet. I tillegg aksjonerer hun for eget feminist-hus i Trondheim.

Abort i fokus

I Pop-Up Feministhus farter psykologistudent Gyro Fjermedal (25) rundt og forbereder paroler til fredagen. Hun minner om at det er mye annet som skjer etter selve toget.

– Det arrangeres festmøte i statens hus og en konsert i Vår Frue kirke. Begge deler er åpent for alle engasjerte.

Hva er viktig i år, sammenlignet med i fjor?

– Noe av hovedfokuset er retta mot abortspørsmålet, som det har vært mye bråk rundt det siste året, mye på grunn av uttalelsene til KrF. Vi forventer å se en del bak den parolen. I tillegg tror vi folk er opptatt av å unngå store kutt i liggetiden etter fødsel som det ligger an til nå, sier tjuefemåringen.

Fjermedal forteller at i 2014 økte oppmerksomheten rundt 8. mars drastisk. Det året var det en opphetet debatt rundt reservasjonsretten. Spørsmålet var da om fastleger kunne nekte å henvise kvinner til abortklinikken på religiøst grunnlag.

Foto: Atle Sandvand Gyro Fjermedal har brukt mye av fritiden på å organisere markeringen av 8. mars i Trondheim.

23 underparoler

Alle kan stille i toget med egne faner og plakater som setter fokus på saker som er viktig for seg eller sin organisasjon.

– Vi har valgt et bredt utvalg av temaer som folk kan stille seg bak, så alle kan uttrykke støtte til det som engasjerer dem mest, påpeker Fjermedal.

Blant de 23 offisielle underparolene tas et mangfold av kampsaker opp: «Sex uten samtykke er voldtekt – vi krever samtykkelov nå!», «Trosfrihet for kvinner i alle land», «Ut med rasistene, inn med feministene», «Styrk sexkjøpsloven og hjelpetiltak for prostituerte!» og «Kloke koner, vonde minner, aldri mere strikkepinner!»

Aktivismen bak

– Fram til i år har jeg tenkt at 8. mars bare dukker opp. Nå har det blitt tydelig for meg at mange arbeidstimer legges inn dette opplegget, sier Fjermedal.

Foto: Atle Sandvand

Sammen med studentene på gulvet, sitter flere godt voksne damer. Et spenningsmoment ved markeringen er de tidligere aksjonene til 70-talls feministene. I fjor bistod brannvesenet dem med å ikle Olav Tryggvason statuen en ti meter lang, rosa kappe i forbindelse med #Metoo-jordskjelvet.

Ingen på feministhuset utelukker at de eldre steller i stand noe, også denne gangen.