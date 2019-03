Omtale: Abakusrevyen

Under Dusken har den siste tiden dekket alle studentrevyene i Trondheim, men grunnet utenforstående hendelser hadde ikke UD anledning til å sende en anmelder til Abakusrevyen.

Dette ville gjort revyen til den eneste revyen som ikke ble omtalt av UD. Artikkelforfatter har samlet notater fra frivillige i redaksjonen som var til stede på forestillingen, og presenteres her som enkeltstående sitater, hvor den eneste redigeringen er renskriving og tydeliggjøring. Kildene har ikke erfaring med å anmelde, og etterspurte anonymitet under publisering, noe vi har godtatt. Vi synes ikke anonym kritikk av revyens frivillige i dette tilfellet er forenelig med god presseetikk, og har derfor valgt å utelate kritiske sitater, selv om det er en uunnværlig del av ordinære anmeldelser. Vi velger å publisere omtalen for at leserne skal kunne få et kort inntrykk av oppsetningen, og for å kunne gi en omtale til alle studentrevyene og deres frivillige.

«Kult og godt konsept, med fremstilling av ulike «kulter» man er innom i løpet av livet. Humoristisk rød tråd i hvert nummer, men tar ikke opp for mye plass.»

Foto: Kim T. Borgen

«Gode kostymer gjennom hele revyen!»

«Imponerende scene (nybygget), med bandet på topp, ny inn/utgang og en gedigen trapp med led-lys i.»

«Siste nummer før pause var best. De hadde en slags musikal à la «Hamilton», om en student som redder alle ved å legge øvinga ut på internett. Bra numre med musikk fra film eller scene. I låta «Baptize me» fra Book of Mormon er ververen fra Samfundet en som ikke sparer på seksuellenergi for å endelig få «verve» sitt første medlem. Det var veldig gøy!»

«Høydepunktet mot pause er en gjeng skuespillere som innehar det talentet at de kan rappe. De minner meg om Klovner i kamp når de rapper om den evige student i 6.klasse.»

Foto: Kim T. Borgen

«Mange gode talenter på scenen, gode tekster og fine sceniske detaljer.»

«Det ble utlevert hefter med sangtekster fra numrene. Det var gøy å lese tekstene, og de var veldig gode, men av og til ble poenget avslørt før skuespillerne avslørte det, hvis du skjønner hva jeg mener? De er gode til å danse, en gjeng på fire i nummeret «Hey, Siri» danset seg gjennom fire ulike sjangre.»

«De musikalske nummerene var det beste. Jeg likte spesielt godt sketsjen «Respekt», med tre hyper-kule typer som har et godt og humoristisk kroppspråk. Jeg likte også BlackBoard-sketsjen og «Nye Eksamensvakter». De hadde gode ideer som leveres fullt ut, til og med for en Dragvollstudent.»

