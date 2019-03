Når ikke helt opp denne gang

Foals klarer ikke å leve helt opp til forventningene med sin første halvdel av Everything Not Saved Will Be Lost. Deres første studioalbum på fire år er derimot likevel verdt et lytt eller to.

Det er hele fire år siden bandet fra Oxford sist slapp et studioalbum, og ut av skyggen kom Foals endelig ut i lyset igjen i 2019. Det hele startet med singelslipp av «Exits» tidligere i år, en rå og fengende rockelåt som gjør det godt både på radio, på dansegulvet en lørdagskveld og gjennom øretelefonene mine på vei til skolen.

Everything Not Saved Will Be Lost - Part 1 er et verk med ti spor som virkelig viser frem bandets utvikling de siste årene. Albumet er første halvdel av utgivelsene, hvor siste halvdel sies og skal bli sluppet i september i år. Siden albumutgivelsen ble annonsert allerede i 2017, har også bassisten Walter Gervers forlatt bandet etter 12 år i gruppa.

Til tross for stor variasjon blant sporene på plata, er det dessverre ikke mange av bidragene som fester seg til hukommelsen eller på spillelistene mine fremover. Låta «In Degrees» beskrives av Foals selv som en danselåt som handler om sakte, men sikkert å skli bort fra hverandre. Det er også noe herlig elektronisk over den, som piffer opp albumets i utgangspunktet rocka stil.

En av mine personlige favoritter på albumet, «Sunday», er fullspekket med svulmende og uhåndterbare faktorer som kommer godt ut med sitt indierock-preg. Likevel er det med en bismak jeg lytter til Everything Not Saved Will Be Lost - Part 1, da den ikke klarer å leve helt opp til forventningene til de kritikerroste engelskmennene. Ikke bare er det mangel på gode bangers på plata, men Foals lykkes ikke helt i å skape en plate som gjør at jeg som lytter lengter etter neste halvdel av den. Jeg vil likevel holde øyne og ører åpne for oppfølgeren Everything Not Saved Will Be Lost - Part 2 til høsten, i håp om en enda bedre side av Foals.