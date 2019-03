Spøkte med holocaust i intern innbydelse

«YOLOcaust-stemning» og «Spenn på deg den beste forhuden, her er det kun Toraen som setter grenser» ble brukt i invitasjonen til en privat fest arrangert av en gjeng på Samfundet.

Temaet for den private festen er satt i sammenheng med en gammel jødisk tradisjon der man feirer en forhindring av en planlagt utryddelse av jødene i det gamle Persia.

Under Dusken har fått innsyn i e-posten der den aktuelle gjengen inviterer både gamle og nåværende medlemmer. I e-posten står det blant annet:

– Det blir Johannes Åpen Bar, Vin-til-vin-leken, ChorsFEST og hedenske drichelecher, ja, hvis vi er riktig heldige, kanskje det til og med blir god gammeldags YOLOcaust-stemning.

Foto: Skjermbilde Innbydelsen: Gjeng på Samfundet inviterte til privat jødisk-temafest. Under Dusken har sensurert avsender og gjengen.

Dårlig formulert spøk som ble sendt til feil epostliste

Under Dusken har også fått innsyn i e-poster der tidligere medlemmer reagerer på innholdet i mailen. Mesteparten av reaksjonene mener at en slik type humor ikke passer seg og ikke representerer det gjengen står for.

Dagen etter at invitasjonen ble sendt valgte gjengsjef for den aktuelle gjengen å sende ut en beklagelse. I beklagelsen skriver gjengsjefen blant annet at de trekker tilbake mailen, at det var en dårlig formulert spøk som ble sendt til feil e-postadresse og påpeker samtidig at man kan spøke med alt.

Foto: Skjermbilde Beklagelsen: Gjengsjefen sendte ut en beklagelsemail dagen etter der vedkommende beklaget.

Vi har tatt kontakt med gjengsjefen for å en uttalelse fra vedkommende.

– Det var en uheldig formulering av beklagelse-mailen. Humoren ble dratt for langt. Selv om man skal kunne spøke med mye og pushe grenser i humor var denne mailen for drøy og man kan ikke kalle dette for humor.

Videre forteller gjengsjefen at det kun var ett av medlemmene som sendte invitasjonen. Mailen skulle i utgangspunktet kun bli sendt til nåværende medlemmer, men ble ved en feil sendt til tidligere medlemmer og medlemmer av en annen gjeng på Samfundet.

– Vi har snakka mye om det internt, og gått mye til bunn i det og blitt enig om at dette ikke er greit. Fra nå av skal jeg som gjengsjef godkjenne alle invitasjonsmailer.

Festen skulle bli arrangert i forbindelse med en tradisjonell jødisk høytid som feirer avvergelsen av massemord av jøder i Persia. Hva er dine tanker om at dere da skrev “kanskje det til og med blir god gammeldags YOLOcaust-stemning”?

– Jeg synes jo det bør ringe en bjelle i hodet når man skriver noe sånt, for jeg mener det absolutt ikke er noe man bør tulle med, og det tar vi absolutt selvkritikk for. Det synes jeg ikke er greit på noen måte, og ikke for gjengen heller.

Ble avlyst etter interne reaksjoner

Festen skulle finne sted 4. april, men har nå blitt avlyst. Denne beslutningen ble tatt etter alle tilbakemeldingene som kom i etterkant.

– Jeg vil jo si at vi fikk en veldig oppvekker av de gamles reaksjoner, og de gamle medlemmene er fremdeles veldig engasjerte og bryr seg om gjengen. Det ga veldig en påminnelse om at vårt renommé er noe vi har på lån, og det har betydning langt utover våre interne rekker.

Til slutt påpeker gjengsjefen at gjengen på ingen måter har noen antisemittistiske eller rasistiske holdninger. Det var heller ikke tilfelle for temaet i festen og derfor ble den avlyst.

Eirik Sande: – Vi har allerede tatt et standpunkt

Foto: Jonas Rygh Utenfor Samfundets områder: - Styret kan ikke fatte tiltak på arrangementer som skjer utenfor Samfundets område og utenfor Samfundets regi, men vi registrerer at gjengen selv har stoppet dette, forteller Sande.

Samfundetleder Eirik Sande tar ingen stilling til innholdet i mailen fordi han ikke var kjent med arrangementet når Under Dusken tok kontakt. Han understreker at dette er et privat arrangement og ikke i Samfundets regi.

– Vi må skille litt mellom det å være en privatperson som er frivillig på Samfundet og det å faktisk være frivillig, og når man er hva. Dette virker jo til å være et privat arrangement som Samfundet ikke har noe med å gjøre.

Sande presiserer at Samfundets standpunkt rundt antisemittisme ble tydeliggjort sist det var oppe i media.

– Jeg føler Samfundet har en avklart mening rundt dette her, og det er ikke noe her som skal kunne føre til en endring i det, vi har allerede tatt den runden. Festen er jo også avlyst, som jo viser at dette er noe som ikke skjer.

– De fikk en del tilbakemeldinger av tidligere medlemmer om antisemittiske holdninger i mailen. Er dette noe du internt kommer til å ta tak i?

– Samfundets standpunkt rundt hele dette er jo ganske kjent siden sist gang, og vi har en ganske klar mening om det. Styret kan ikke fatte tiltak på arrangementer som skjer utenfor Samfundets område og utenfor Samfundets regi, men vi registrerer at gjengen selv har stoppet dette.