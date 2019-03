Karpe eier den rødlakkerte manesjen

Endelig er de som er å regne som Norges største rapstjerner tilbake i Trondheim, med en demonstrasjon uten sidestykke.

Knappe tre år etter sist duoen var i Storsalen returnerer de endelig. Denne gangen med semitrailere fulle av utstyr til å gjøre om salen fra scene til manesje. I sentrum av salen er det satt opp et hovedplatå, med ytterlige plattformer til bandmedlemmene plassert i kvadrantene. Transformeringen av Storsalen kler takets radielle striper. I Etter å ha solgt ut to kvelder på rekordtid, sprengt kapasiteten på salen og konseptuelt albumslipp, er Karpe på plass i Trondheim.

Det nærmer seg konsertstart, og bandmedlemmene sniker seg gjennom folkemengden før de tar plass på sine respektive platåer oppe i tribunen, akkompagnert av sonisk oppvarming. Folkemengden åpner seg som en rød løper opp til scenen. Inn fra siden kommer omsider Magdi og Chirag opp, og setter i gang med kveldens første låt, «ZALIL», fra ferske SAS PLUS / SAS PUSSY. Det starter noe svakt, men drar seg opp refrenget. Dynamikken mellom gutta oppe på hovedplatået er treffende, og nærheten i salen er enestående med den unike oppsetningen. Det går i svart, før salen lyses opp igjen, medfulgt av publikumsflørt når versene blir byttet ut med en chant som edger droppet. Når det endelig forløses er aktiviteten blant publikum stor nok til å kunne gå igjennom gulvet.

Etter en ellevill jubel blir det servert litt småprat med skamløs skryt av Samfundet og mimring tilbake til da de sto på Knaus med et publikum på cirka 40 stykk. Det tas godt imot, og de fortsetter med «Rett i foret» fra Heisann Montebello-prosjektet. «Yah Yah Yah» chanten gir god gjenlyd i salen. Mars-samarbeidet «Jeg er lei meg» følger opp med teatralsk opptreden på scenen, men man savner litt tydelig tilstedeværelse i bandet. Det eneste hørbare er en cymbal i ny og ne, og det kan virke litt overprodusert. Likevel tar det seg opp mot slutten, og etter en hard oppbygning får bandet rom til å bli hørt.

«Hvite Menn Som Pusher 50» leverer sterkt, dog noe laber adlibbing fra Chirag. Det skurrer litt når en hvit mobb hemningsløst roper «neger» mot scenen, men det er vel det man må forvente. Magdi avslutter med å skippe plattform, opp til bandet. Utdragene fra Heisann Montebello fortsetter med «Hus/Hotell/Slott Brenner», og Chirag fyller midten av salen akkompagnert av majestetiske synther. Det blir et bytte på slutten, og Chirag tar plass på andre siden av salen, mens Magdi trer ned til midten for å sette igang «MOSCOT & DIOR». Det starter ikke spesielt overveldende, og sett bort i fra rimspyttingen til Chirag blir helheten noe tam.

«Spis din syvende sans» starter, men før Chirag får kommet inn med et vers, er publikum allerede godt i gang med å kore. Karpe lar like gjerne publikum ta over resten av låten. En heldig utplukket får mikrofonen, og tross at vokalprestasjonen til gjesten ikke er den beste, stråler Karpe med sjarm. Låtens outro spilles ut i moll, før de fortsetter med Kors På Halsen, i form av «Her». Den rene låten blir et nydelig avbrekk uten for mye kunstnerisk innpakning.

med «Toyota’n til Magdi», og bassisten kommer ned og lever seg inn i større grad enn rapperne. Salen deles i to kor, og det veksles mellom å chante «spiser heller bacon» og «drikker heller mensen» fra sidene. Engasjementet er til å føle på, og Karpe har null problem med å være egne hypemenn.

Gjesteartisten Isah entrer omsider salen, og tar sin egen plattform foran. Etter litt mellomspill fra nittenåringen setter Karpe i gang med «LOCK N’ LOAD», med koring fra Isah. Stemningsvekslingen i låta forplanter seg i publikum på en god måte. «SYREANGREP» fortsetter med nydelig vokalveksling mellom Chirag og Isah, og unggutten blir stående som en ambassadør for publikum, i både tone og stil.

«Gunerius» skaleres sakte, men sikkert opp fra øm start, til preaching, til bars og til slutt hard spytting. «Lett å være rebell» treffer på en god bølgetopp, og leverer godt etter forventningene med en basslinje som runger høyere og høyere. Etter litt skyggespill på scenen, starter tittelsporet «SAS PUSSY» litt snublete, men tar seg opp. Det river så godt at det gir frysninger, og avslutningen blir møtt av vill jubel.

Encoren starter med «Sulten»-remixen, og den rene leveringen gjør salen klam. For å følge opp Arif-bølgen kommer «Jeg Bruker Ikke Kondom», og Isah tar over på versene som mangler artist. Magdi tar over på pussypower-broen til Unge Ferrari med langstrakte adlibs, og crowdsurfer seg inn på midtplatået. Siste låt blir «BLOD HOMIE», og Isah blir bært ned på scenen på skuldre. Isah briljerer med koring og refreng, og dynamikken mellom trioen er nydelig.

Karpe demonstrerer gang på gang hvorfor de er Norges største rapikoner, og denne kvelden var ikke noe unntak. Selv om det er noen svakere partier fordelt utover settet, leveres det med så mye prakt og ærlighet at det går over. Det er umulig å ikke bli revet med av både harde og følsomme partier. Turneen er så vidt i gang, og med dette som utgangspunkt, er det ingen tvil om at den kommer til å bli en suksess.