Trondheimsstudentene bør bry seg mer om framtida.

Kommentar



Forrige uke kom bevegelsen Fridays For Future til Trondheim. I en global streik demonstrerer unge og studenter for at politikerne faktisk skal ta tak i klimaproblematikken og nå togradersmålet fra Paris-avtalen.

Norge er som kjent ikke det landet som forventer de største konsekvensene av klimaendringene. Vi tar dem heller ikke nok på alvor. De siste årene har vært preget av nye initiativ som ønsker å få en slutt på dette, men oft e faser de ut og forsvinner.

Siden 8. september 2018 har Greta Thunberg sittet utenfor det svenske parlamentet i klimaprotest hver fredag. Det skal hun gjøre ukentlig fram til svenske myndigheter legger om til en mer bærekraft ig politikk. Dette har satt i gang en massiv bevegelse, og engasjerer nå studenter og unge i over 120 land.

Lea Stankiewics er utvekslingsstudent fra Tyskland og med på å organisere i Fridays For Future i Trondheim. Hun forteller til Under Dusken at hun var frustrert over å se hennes tyske medstudenter delta i Fridays For Future der, og ikke kunne delta selv. Forrige fredag skal det ifølge Fridays For Future ha vært mer enn 300 000 deltakende streikere i Tyskland, og over 1,5 millioner globalt.

Oppstarten av Fridays For Future i Trondheim var i hovedsak drevet av utvekslingsstudenter, og engasjementet deres skal virkelig berømmes. Nå er det viktig at resten av studentmassen følger opp. Noe annet tyder på latskap, og ignorans for høyst pressende verdensproblemer.

Er det en bevegelse som ikke ser ut til å fases ut med det første er det denne. Når verden streiker for klima, kan ikke trondheimsstudentene sitte stille.