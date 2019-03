Kjærlighet til kjønnsorganet

Godt brukt, men ofte dårlig ivaretatt. Det handler om å forvalte ditt genetiske utgangspunkt best mulig.

– Ta vare på testiklene dine, ta vare på eggstokkene dine og stell pent med underlivet ditt.

Det er et organ som man alltid skal ha med seg og som kommer til å ha ulike betydninger i ulike faser av livet, sier gynekolog Liv Berit Romundstad ved Spiren fertilitetsklinikk.

Trenger man egentlig såpe?

Kari Løvendahl Mogstad, spesialist i allmennmedisin og forfatter av boka Kroppsklemma, forteller at det ikke alltid er nødvendig å bruke såpe ved intimvask.

– Man bruker alt for mye såpe og det er veldig mange såre underliv. Helt enkelt sett trenger man kanskje ikke såpe fordiunderlivet og skjeden er selvrensende så lenge den er frisk.

Romundstad er av samme oppfatning og forteller at for mye vasking kan irritere underlivet, og det holder lenge å skylle seg med vann en gang om dagen for å unngå infeksjoner.

– Underlivet har en normalflora der ulike bakterier lever i skjønn harmoni, sier hun. Menn bør likevel være nøye med å vaske bort smegma som samler seg under forhuden. Smegma, populært kalt kukost, er en masse som består av avskallede celler fra huden og slimhinnen, og som kan gi vond lukt.

– Dra forhuden godt tilbake så du kommer til i kriker og kroker for å få bort urinrester, avstøtte døde hudceller og bakterier, forklarer Romundstad.

Foto: Hilde Hefte Haug KJØNNSHÅR: Liv Berit Rodmundstad håper det blir toleranse for å slippe kjønnshåret fram igjen.

– Det er ekstra viktig at de som er plaget med sårhet og svie er forsiktige med såpe, sier Romundstad.

Din venn utfloden

Utflod er slim produsert av slimhinnene, og er en beskyttende barriere hos kvinner. Det er stor variasjon i mengde og karakter, men man bør være på vakt om noe endrer seg markant.

– Vær oppmerksom hvis utfloden lukter vondt eller får misfarging og blir gulgrønn. Det kan være et uttrykk for infeksjon, og da kan det være viktig å få tatt seg en sjekk, sier Romundstad.

Gynekologen forteller at de har registrert at gonoré har hatt en massiv oppblomstring i Trondheim de siste månedene, og hos de fleste kvinner er det tidligste symptomet at utfloden endrer seg i farge og karakter. – Menn skal per definisjon ikke ha utflod, men de kan få det av kjønnssykdommer, og det er spesielt typisk for gonoré, forteller Mogstad.

Dersom du har mye utflod bør du unngå overdreven vasking, bruk av truser i syntetiske stoffer og truseinnlegg. Dette vil stimulere til økt produksjon av utflod. De syntetiske trusene lufter ikke på samme måte som bomullstruser og fører til mer fukt i underlivet, og et fuktig underliv danner i tillegg en ideell grobunn for soppkultur.

Sopp ved partnerbytte

Mogstad forteller at hudens mikroklima er fullt av bakterier og sopp som vanligvis ikke gir noen plager, men at dette av og til kan komme i ubalanse. Er utfloden hvit og minner om cottage cheese, er det sannsynlig at du har fått en soppinfeksjon.

Foto: Hilde Hefte Haug OVERBEHANDLING: Kari Løvendahl Mogstad forklarer at overbehandling av sopp kan føre til toleranseutvikling.

– Hvis det er et tilbakevendende problem med symptomer og du mistenker at du har en soppinfeksjon, anbefaler vi at du tar en dyrkningsprøve for å se om det er sopp, og i så fall hvilken type. Slik får du målrettet behandling og slipper overbehandling, sier Romundstad.

For å forebygge soppinfeksjon forteller Romundstad at man kan bruke menskopp istedenfor tampong, da man antar at menskoppen er mindre belastende for slimhinnene.

I tillegg forteller Mogstad at melkesyrekapsler fungerer forebyggende og vil gjenopprette balansen i underlivet. Etter mange års praksis har Mogstad utviklet en teori om at ikke alle underlivsfloraer samsvarer like godt med hverandre.

– Ved partnerbytte kan mikroklimaet endreseg, og floraen kan reagere på den nye floraen som gjør at man lettere kan få sopp. Partnere bør derfor behandles samtidig. Selv om menn ikke får sopp i like stor grad som kvinner, kan de både få sopp og sopprelaterte problemer. Ofte kommer det til syne som plagermed rødhet og svie, spesielt på penishodet.

Ugunstig hårfjerning

En annen faktor som kan forårsake soppinfeksjoon er fjerning av kjønnshår.

– Kjønnshår har mange positive funksjoner.Det forebygger infeksjoner, er fuktavgivende og med på svettefordampingen i underlivet. Samtidig lufter det og fungerer som en slags støtdemper mellom klær og underliv, sier Mogstad.

Lufting er viktig for å hindre lukt og fukt, og om man fjerner kjønnshåret kan normalfloraen endre seg og underlivet bli veldig bart og sårt.

– Vi ser flere og flere som har smerter under sex og vaginisme, og vi er bekymret i fagmiljøet for at dette kan skyldes barbering, forteller Mogstad.

Det gjelder for begge kjønn at dersom man barberer seg, må man være nøye med å barbere riktig. Dette innebærer å ha på olje eller barberingskrem som gjør at overflaten blir glatt, og barbere i retning med hårveksten.

Barberer du mot hårveksten brytes hårroten og du skjærer av en liten hudkant som ligger rundt håret.

– Dette er nok til at hvite stafylokokker eller andre hudbakterier i underlivet kan gi små nupper eller kviser. Når håret vokser ut igjen vil det også miste retningen, forklarer Romundstad.

Du kan derfor redusere omfanget av inngrodde kjønnshår hvis du barberer deg riktig.

Ufarlig med blod i sæden

Det viktigste for underlivshelsen er å sjekke seg. Spesielt viktig er det at menn kjenner på testiklene sine.

– Det er helt vanlig at pungen henger litt mer på venstre side, men om du kjenner harde kuler eller knudringer, en økt tyngdefornemmelse eller merker endring i størrelse, bør du ta kontakt med lege. Alle uforklarlige sårdannelser skal også sjekkes, sier Mogstad.

Blod i sæden er ikke farlig, da dette normalt skyldes at et blodkar har sprukket under utløsning, men blod i urin må derimot alltid sjekkes.

– Menn som bekymrer seg over sædkvaliteten sin bør ta en tur til legen for å få en avklaring på hvordan det står til, sier Romundstad.